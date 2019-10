“TUTTI NOI, COME GENITORI, SIAMO CHIAMATI A SCRIVERE IL TEMA DELLA NOSTRA VITA E QUANDO TI ARRIVA LA DIAGNOSI DI UNA MALATTIA GRAVE PER TUO FIGLIO E’ IL MOMENTO DELL’INTERROGAZIONE A SORPRESA...” – ELENA SANTARELLI RACCONTA IN UN LIBRO LA BATTAGLIA (VINTA) DEL FIGLIO GIACOMO CON IL TUMORE CHE LO AVEVA COLPITO 2 ANNI FA – LA FOTO DOPO LA MALATTIA: “LA NOSTRA VACANZA, IO E TE” - VIDEO

Dal profile Instagram di Alessia Marcuzzi

“Siamo tutti fenomeni a dire la nostra, a dare giudizi, fino a quando non arriva l’interrogazione a sorpresa. E’ come quando la professoressa ti chiama alla lavagna, ma tu non hai studiato e non hai la minima idea di cosa cavolo dire: tutti noi, come genitori, siamo chiamati a scrivere il tema della nostra vita e quando ti arriva la diagnosi di una malattia grave per tuo figlio e’ il momento dell’interrogazione a sorpresa, dello schiaffo in faccia, del pugno nello stomaco.”

Inizia cosi’ il tuo libro @elenasantarelli ed io non riesco a smettere di piangere. Perche’ tu sei una donna incredibile, coraggiosa e piena di amore, e quello che ho visto di te soprattutto nel periodo piu’ brutto e difficile della tua vita, e’ uno degli insegnamenti piu’ grandi che io abbia mai potuto ricevere. Ti ringrazio per averci ricordato che una mamma lo sa, ti ringrazio per aver dato comunque tanto amore a tutte le persone che ti circondano senza mai far sentire nessuno in difficolta’, ti ringrazio per averci regalato una lezione di vita incredibile: il coraggio, sempre, e la tua dignita’, anche quando dentro c’era un pugno nello stomaco che non ti faceva respirare.

Adesso prova a cercare di nuovo un po’ di leggerezza dentro di te, ne hai bisogno....lasciati accarezzare leonessa e goditi il tuoi cuccioli meravigliosi. Ti vogliamo tutti tanto bene. ?

Tutti i ricavati di questo libro andranno interamente al @progettoheal e serviranno per la ricerca neuro oncologica pediatrica.

Silvia Morosi per corriere.it

Dopo mesi di battaglie a causa della malattia del figlio, Elena Santarelli può tirare un sospiro di sollievo e godersi una meritata vacanza insieme al suo piccolo Giacomo. La modella ha postato su Instagram uno scatto insieme al bambino avuto da Bernardo Corradi, accompagnato da un messaggio: «La nostra vacanza, io e te». Ora che i problemi di salute sono alle spalle, mamma e figlio si godono insieme un po’ di serenità.

Un libro per Giacomo

Per raccontare l’incubo che ha vissuto insieme a Giacomo, Santarelli ha scritto il libro «Una mamma lo sa», il cui ricavato andrà a «Progetto Heal», una onlus che si occupa di neuroncologia pediatrica col Bambino Gesù di Roma, ospedale che ha in cura suo figlio. Santarelli aveva deciso di condividere la propria emozione su Instagram dopo aver ricevuto la prima copia del testo:

«Mi è costato molta fatica ripercorrere la mia storia. Spero di dare speranza ad altri genitori», ricordando di averlo «scritto con il cuore e con le lacrime». «È arrivato questo pacco a casa, sono molto emozionata», aveva detto scartando la prima copia che la casa editrice le aveva spedito in anteprima.

«Un pugno nello stomaco»

Come raccontato al Corriere della Sera, Santarelli e Corradi hanno scoperto della malattia del piccolo il 30 novembre: «Un pugno nello stomaco», disse la showgirl, parlando del figlio Giacomo, all’epoca 8 anni. «Siamo disarmati, ma questa battaglia la vinceremo insieme», scrisse sui social la showgirl che ora — a distanza di quasi due anni — può gioire.

