“È TUTTO MERAVIGLIOSO A 'LA VITA IN DIRETTA', SIA LA VITA CHE LA DIRETTA” - ALDO GRASSO PERCULA IL PROGRAMMA DI ALBERTO MATANO: “LE INVIATE ASSOMIGLIANO TUTTE ALLA MITOLOGICA SILVANA DI PAOLA CORTELLESI E TRATTANO OGNI ARGOMENTO ALLO STESSO MODO. È TUTTO MERAVIGLIOSO, ANCHE LA STORIA DELLA BADANTE CHE SPOSA L’OTTANTENNE E GLI PROSCIUGA IL CONTO. LUNEDÌ C’ERA MARA VENIER CHE MATANO VENERA COME UNA MADONNA PELLEGRINA. E IL PROF BASSETTI CHE ORMAI È DI CASA E SI DÀ DEL TU CON MARA, COME UNO DI FAMIGLIA…”

Aldo Grasso per "www.corriere.it"

È tutto meraviglioso a «La vita in diretta», sia la vita che la diretta. Da tempo, non seguivo questa trasmissione che la Rai sostiene essere «una finestra dinamica sulla vita comune degli italiani che accompagna i telespettatori, informando, emozionando e divertendo». È tutto meraviglioso a «La vita in diretta»: il sorriso di Alberto Matano e la cronaca, gli ospiti e le storie di vita, i grandi personaggi del giornalismo e i protagonisti della televisione.

Lunedì, per esempio, in studio c’era Mara Venier che Matano venera come una madonna pellegrina, ma c’erano anche Rita Dalla Chiesa, Pino Strabioli e un certo Pierpaolo Petrelli, di cui tutti tessevano le lodi, che mi ha fatto sentire un escluso perché non so niente di lui.

Ma è bastato vedere Mara ai fornelli (in un servizio sulla sua vita) perché tutto diventasse meraviglioso, in diretta. C’era anche il prof. Bassetti, quello di Genova, che ormai è di casa e mi par di aver capito che si dà del tu con Mara, come uno di famiglia. «La vita in diretta» è famiglia, dove ci si vuol bene, dove la vecchia «finestra sul mondo» è diventata una «finestra dinamica», qualunque cosa significhi. È tutto meraviglioso, anche la storia della badante che sposa l’ottantenne e gli prosciuga il conto in banca, anche il sindaco di Terni e la sua famosa ordinanza contro gli abiti succinti, anche l’ignobile manifestazione anti-green pass di Novara.

Sì, perché le inviate assomigliano tutte alla mitologica Silvana di Paola Cortellesi, e trattano ogni argomento allo stesso modo. Come se il tempo fosse sospeso. Se il tempo non passa, significa che «La vita diretta» è una nuvola, che il conduttore e gli ospiti sono la pura voce senza nome di una favola, che la cronaca più opaca assurge a una dimensione fantastica: informando, emozionando e divertendo...

