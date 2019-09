“LA TV HA RAFFORZATO LA MIA VOCAZIONE” - SUOR CRISTINA RACCONTA A “OGGI” DI AVER PRONUNCIATO I VOTI PERPETUI: “IL CUORE MI BATTEVA FORTISSIMO. IL MOMENTO PIÙ FORTE È STATO QUANDO MI SONO PROSTRATA A TERRA IN SEGNO DI CONSEGNA TOTALE A CRISTO. IL SUCCESSO? NON MI HA ALLONTANATO DAL MIO CAMMINO. ANZI…” – VIDEO

Ha detto il suo sì per sempre. Suor Cristina Scuccia, che vinse la seconda edizione di «The Voice of Italy» nel 2014 e poi ha partecipato a «Ballando con le stelle», ha professato i voti perpetui, a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio lo scorso 8 settembre, e ha raccontato a OGGI, in edicola da giovedì 12, tutte le emozioni di quella promessa solenne fatta davanti all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

suor cristina si esibisce in polonia

«Il cuore mi batteva fortissimo», ha confessato a OGGI. «Il momento più forte è stato quando mi sono prostrata a terra in segno di consegna totale a Cristo». La suora-cantante, ha confidato anche di aver superato qualche ostacolo lungo il suo percorso di fede iniziato nel 2009. «Il successo però non mi ha allontanato dal mio cammino. Anzi, credo che abbia contribuito molto alla mia crescita spirituale e personale». Intanto, tra un concerto all’estero e il tour in Italia, sta pensando al nuovo disco.

