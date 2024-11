29 nov 2024 09:21

“UH, HA PERSO I DENTI” – VIDEO: UNA SIGNORA PERDE LA DENTIERA IN DIRETTA A “MATTINO 4” - L’ANZIANA STAVA PARLANDO DELL’INSICUREZZA CHE PROVA NELL’ANDARE IN STRADA DA SOLA PER ROMA, E AVEVA APPENA CONFESSATO DI PORTARE IN BORSA LO SPRAY AL PEPERONCINO (MA NON RIUSCIVA A TROVARLO PER MOSTRARLO AI GIORNALISTI). QUANDO È ACCADUTO L’IRREPARABILE: LA DENTIERA SI È STACCATA E GLI OSPITI IN STUDIO SONO SCOPPIATI A RIDERE. MA LA DONNA NON SI È PERSA D'ANIMO E HA CONTINUATO IL SUO RAGIONAMENTO … - VIDEO