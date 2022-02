20 feb 2022 20:10

LA “VARIANTE DIACO-FIALDINI” HA GIÀ FATTO INCAZZARE TUTTI - RAI IN SUBBUGLIO DOPO IL RITORNO IN TV DI “PIGI”, GRAZIE ALL’INTERCESSIONE DELL’AMICHETTA MELONI: IN ESTATE SARÀ SU RAI1 E POI SU RAI2 AL POSTO DI “DETTO FATTO” - LA COSA NON PIACE A ENDEMOL E BIANCA GUACCERO, NON FA I SALTI DI GIOIA NEPPURE SERENA BORTONE - E FRANCESCA FIALDINI INSPIEGABILMENTE SBARCA ALLA CONDUZIONE DI UNA PRIMA SERATA SU RAI1 NONOSTANTE NON ABBIA MAI LASCIATO IL SEGNO...