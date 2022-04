13 apr 2022 12:22

“VAURO È PACIFISTA, È ‘UOMO D’ONORE’ COME LO ERANO QUELLI NÉ CON LO STATO NÉ CON LE BR” - FIAMMA NIRENSTEIN COMMENTA LA VIGNETTA DEL DISEGNATORE “COMUNISTA” SU ZELENSKY E RICORDA UN PRECEDENTE CHE LA RIGUARDÒ, NEL 2008: “RICONOSCO QUEL NASO, È UN NASO DA EBREO, CARICO DI MALEVOLENZA, SECONDO UN’ICONOGRAFIA CHE IL BUON SENSO DOVREBBE SUGGERIRE CONCLUSA. MA NON LO È. OLTRE IL NASO, SUL PETTO A ME DISEGNÒ UNA STELLA DI DAVID E UN FASCIO, COL SIMBOLO DEL PARTITO. PERCHÉ OGNI NASO EBRAICO È SEMPRE ACCOMPAGNATO DA BUONI PRETESTI”