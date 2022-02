“VERAMENTE IO ERO IN LINEA PER GIOCARE CON I FATTI VOSTRI, PERCHÉ SONO QUI?” – IMBARAZZO DURANTE LA PUNTATA DI “È SEMPRE MEZZOGIORNO”: ANTONELLA CLERICI PRENDE UNA CHIAMATA PER GIOCARE CON IL PUBBLICO, MA SCOPRE CHE DALL’ALTRA PARTE DELLA CORNETTA C’È UNA TELESPETTATRICE DELUSA, CHE SPERAVA DI PARLARE CON SALVO SOTTILE, PRONTA A LIQUIDARLA – LA REAZIONE DELLA PRESENTATRICE - VIDEO

LA TELESPETTATRICE CHIAMA LA RAI, MA NON VUOLE GIOCARE CON LA CLERICI

A Raiuno Antonella Clerici prende una telefonata per giocare col pubblico da casa ma la tele spettri c’è la spiazza. “Veramente io ero in linea per giocare con i Fatti Vostri, perché sono qui? , chiede . Ad Antonella non resta che abbozzare con un sorriso: “Non lo so, adesso chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo”.

Non è la prima volta che succede che i telespettatori vogliano partecipare al gioco del porcellino sui Fatti Vostri (in onda su Raidue) e si ritrovano a parlare con Antonella su Faiuno. Pare che la colpa sua del centralino, il numero unico che smista le telefonate per partecipare ai giochi sui programmi In diretta della Rai. Dato che Clerici e Sottile sono in onda contemporaneamente capita che qualcuno belo smistare le chiamate faccia confusione

