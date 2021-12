“IL VERO TABÙ OGGI È IL PIACERE. È TEMPO DI DIVERTIRSI E SENTIRSI LIBERI” – “EROS”, IL LIBRO DELLA SESSUOLOGA E DESIGNER DI GIOIELLI EROTICI BETONY VERNON, PRESENTATO ALLA GALLERIA “MARCO POLO” – “INSEGNO AD ESEMPIO AGLI UOMINI A FARE L’AMORE PER PIÙ DI QUINDICI MINUTI” – “CHI HA UNA VITA SESSUALE GRATIFICANTE, LIBERA E INFORMATA VIVE UNA VITA PIÙ SANA, FELICE E SODDISFACENTE. LA MISSIONE DI QUESTO VOLUME, È DIFFONDERE IL BENESSERE E L’INTELLIGENZA SESSUALE.” – “QUANDO QUALCUNO MI DICE TRISTEMENTE “SONO SINGLE”, IO RISPONDO SEMPRE…”

Cristiana Insalaco per www.lastampa.it

«Il vero tabù oggi è il piacere. E allora è tempo di divertirsi e sentirsi liberi. Siamo nati in una società che ci ha inibiti, repressi, condizionati, che ci ha detto che il piacere è peccato. Io vi do la chiave di accesso al vostro giardino delle delizie attraverso una cerimonia sacra».

Betony Vernon, sessuologa, designer di gioielli erotici, consulente di marchi di moda e scrittrice, ieri sera ha presentato al pubblico in anteprima nazionale il suo nuovo libro in collaborazione con la libreria Bodoni alla galleria “Marco Polo” di Torino. Una sorta di wunderkammer in cui Monica Bruno espone in corso Vittorio Emanuele II le sue meraviglie spaziando dal design alla moda, dall’arte al vintage.

Il libro di Vernon si intitola “Eros – L’arte di amare senza tabù”, è edito da Rizzoli, e in 335 pagine Betony guida i lettori alla scoperta del proprio corpo e della sessualità per conoscere se stessi e gli altri.

Attraverso consigli pratici e teorici divisi per capitoli «insegno ad esempio agli uomini a fare l’amore per più di quindici minuti (la media è dai 3 ai 15, un tempo di solito insufficiente per le donne per cominciare a svelare il loro piacere) – spiega l’autrice, nata nel 1968 in Virginia, naturalizzata italiana e residente a Parigi – oppure mostro ad entrambi come allenare il muscolo pubococcigeo».

Non temete, dice Betony, è possibile imparare qualsiasi cosa e migliorarsi anche a letto, esplorando il corpo nella sua interezza, non solo i genitali. E sperimentando ad esempio l’uso delle pinze per pizzicare i capezzoli, la cera calda e il ghiaccio per giocare con la temperatura, e strumenti come corde e fruste che contrariamente a quello che si può pensare possono essere utilizzati a fini paradisiaci.

Esplorare per trovare il proprio piacere

Per questo è importante la regola “a ognuno il suo”: c’è chi ama superare i propri limiti con sensazioni forti, e chi preferisce perdere temporaneamente il senso della vista, movimento e udito utilizzando tecniche e utensili “trascendentali”.

Per alcuni solo il pensiero di essere solleticati da una piuma può essere un’immagine che nulla a che vedere con l'erotismo e che produce smorfie e tensioni, ma secondo Betony può consentire di aprire i canali sensoriali: è l’intenzione quella che conta.

«Chi ha una vita sessuale gratificante, libera e informata - dice l’autrice - vive una vita più sana, felice e soddisfacente. La missione di questo volume, illustrato da François Berthoud, è diffondere il benessere e l’intelligenza sessuale. Perché ognuno di noi merita di scrollarsi di dosso traumi, vergogne e idee sbagliate per raggiungere l’estasi».

Insegnare il piacere anche a scuola

A scuola il piacere non viene insegnato, e invece per Betony servirebbero lezioni nelle elementari, medie e superiori di educazione sessuale. «Il corpo è il nostro tempio e proprio per questo è importante la conoscenza», dice Vernon. Ma “Eros” non è una guida al kamasutra, è più un catalizzatore di crescita sessuale, che si ispira anche alla sua lunga esperienza lavorativa come consulente nelle relazioni di coppia.

«Quando qualcuno mi dice tristemente “sono single”, io rispondo sempre: perché considerarsi soli, quando si è liberi e dunque nelle condizioni di essere una persona multipla – racconta – e quando le donne mi chiedono come mai non riescono a raggiungere l’orgasmo, di solito il motivo è che non si lasciano andare, non mollano la presa per andare al di là di pensieri e preoccupazioni».

Betony ha una specializzazione in ipnosi clinica e lavora anche sui traumi, «e se dovessi spiegare a un bambino che cos’è il piacere direi che è una cosa fondamentale per essere felici - spiega - e che coinvolge non solo il corpo, ma la mente e lo spirito».

Poi prosegue: «E’ vero che la sessualità è da sempre legata al mistero, ma non bisogna confonderlo con l’ignoranza». Il sesso è come un gioco che ha le sue regole, e «allora dovete darvi il permesso di esplorare, di godere, di amare. È arrivato il momento di provare un piacere superiore, ed essere amanti nel paradiso terrestre».

