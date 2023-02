“VESPA HA FATTO IL ‘BEPPE CASCHETTO DI ZELENSKY’ MA GLI È ANDATA MALE. E’ UNA SCONFITTA, CHE PUÒ ANCHE ESSERE LETTA COME UN SUO RIDIMENSIONAMENTO IN RAI…” - CARLO FRECCERO MARAMALDEGGIA SU BRU-NEO E IL SABOTAGGIO INTERNO A VIALE MAZZINI PER EVITARE IL VIDEO DELL'EX COMICO: “CON L’INVITO A ZELENSKY E L’ANNUNCIO FATTO PERSONALMENTE, VESPA SI ERA SOSTITUITO ALL'AMMINISTRAZIONE DELEGATO DELLA RAI. CHE SARÀ A SANREMO. FUORTES BATTE VESPA SEI-ZERO, SEI-ZERO…”

È un compromesso al ribasso per la Rai avere la letterina di Zelensky al posto del consueto video?

per la Rai Sanremo rappresenta un grande bottino di introiti pubblicitari: così si evitano potenziali defezioni di pubblico e investitori.

Secondo la Rai è stata una scelta di Zelensky.

Ho dei dubbi: questa soluzione si risolve in un depotenziamento del messaggio di Zelensky. Sanremo è uno spettacolo televisivo: chiaramente una lettera letta non ha lo stesso impatto di un filmato. […] Sanremo voleva fare C’è posta per te, ma il gioco non è riuscito.

[…] E dal punto di Vespa, il grande regista di quest’operazione?

Vespa ha fatto il Caschetto (Beppe, agente di personaggi dello spettacolo, ndr) di Zelensky, ma gli è andata male. […] Chiaramente una sconfitta, che può anche essere letta come un ridimensionamento di Vespa all’interno della Rai. In qualche modo, con l’invito a Zelensky e l’annuncio fatto personalmente, Vespa si era sostituito all'amministrazione delegato della Rai. Che […] non per nulla sarà a Sanremo. Fuortes batte Vespa sei-zero, sei-zero.

La lettera verrà letta da Amadeus, che di mestiere conduce I soliti ignoti.

[…] C'era molta attesa per il video del presidente ucraino. Dal punto di vista degli ascolti il depotenziamento e un boomerang? Sicuramente. […] Il depotenziamento […] agisce sul messaggio di Zelensky, ma anche sulla protesta contro la guerra. Sabato a Sanremo non ci sarà la tensione che ci sarebbe stata con il video messaggio.

