29 dic 2022 17:37

“IL VIAGGIO NELLA VITA DI VIRNA LISI? AL RITRATTO MANCA UN FORTE PUNTO DI VISTA CHE ORGANIZZI IL RACCONTO” – ALDO GRASSO SUL "DOC" DI FABRIZIO CORALLO ANDATO IN ONDA SU "LA 7" (SOLO ORA SCOPRE IL 'BANAL GRANDE' NEI DOCUMENTARI BY CORALLO?): “CI SONO TROPPE INTERVISTE. ALLA FINE, NON TUTTE LE TESSERE VANNO AL LORO POSTO PER COMPORRE IL MOSAICO. CI SONO MOMENTI IN CUI UNO SI CHIEDE; MA STIAMO PARLANDO DI CRISTINA COMENCINI, DI MARGHERITA BUY, DEL FIGLIO, DELLA NUORA O DI VIRNA LISI?”