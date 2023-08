1-E NON SARÀ UNA METEORA

Irene Soave per “Oggi”

A giugno ha pubblicato sul suo profilo Instagram, @Dagocafonal, due foto voluttuose di Victoria De Angelis in microbikini. Un commento ha fatto notizia più di altri: «Slurp». Firmato: Vasco Rossi, profilo originale con tanto di spunta blu. «E sotto, una sfilza di rimproveri bacchettoni», ride Roberto D’Agostino. «Un cantante di 71 anni, una cantante di 23. Sul sito mio, che di anni ne ho 75. “Vecchi”, “bavosi”, ci hanno scritto.

Sa chi non ha nemmeno risposto? Victoria. Non una sillaba. Ora mi dica quale altre delle stelline attuali, tutte attive sul fronte della serietà, si sarebbe lasciata scappare un’occasione tale di mostrarsi indignata». Prima di avviare, nel 2000, il sito di costume e pettegolezzi più letto in Italia, Dagospia - sulle cui pagine Victoria De Angelis compare spesso, quasi sempre poco vestita - D’Agostino è stato critico musicale e di costume.

«E dico che il motore del gruppo è lei. Ci sono stato a vederli in concerto. Sono bravi, ma gli occhi si fissano solo su Victoria, che non è nemmeno la cantante ma la bassista. All’inizio è stata sottovalutata: dalla critica e dalla stampa. Ma è esplosiva».

Il cantante Damiano sta in secondo piano?

«Fa la sua parte, ma non si sa nemmeno muovere tanto. Lei ha proprio un fluido. È la sola star erotica del rock in Italia. Perché quello è il rock: perdere la testa e il controllo».

I Måneskin sono quattro, l’unica donna è lei ed è al centro della scena. Non sono tanti i precedenti.

«Riandiamo alle eroine della musica nera. Tina Turner, Nina Simone, Aretha Franklin. Capaci di imporsi già prima degli Anni Sessanta. Di ottenere la parità sul palco, senza rivendicarla. Lei abita in questo mondo fluido post-tutto ma ci è, non ci fa, e questo allo spettatore arriva. Non rivendica, vive».

victoria de angelis e damiano 1

Ora ha una relazione con la modella brasiliana Luna Passos.

«E prima ne aveva con dei ragazzi, o forse boh, chi lo sa. È poliamorosa e fluida, tra le poche a esserlo davvero, ma non si atteggia a cantante impegnata. Non troverai mai una sua intervista in cui parla dei diritti, dell’utero in affitto, della comunità Lgbt… No, lei sta lì con le sue tettine al vento, si diverte e sbaciucchia la sua brasiliana. E non grida agli haters».

Gli odiatori di internet. Non ne ha molti, però.

«Ne ha come tutti, ma conosce le regole del gioco. Sa cioè che esiste gente capace di esprimersi solo in modo primitivo, e reagisce come a tutto: sbattendosene. Una rarità. Ha notato? Tutte le persone famose oggi hanno avuto un’infanzia da bullizzati. Da bambina ho avuto la varicella: trauma. Mi hanno messo la mano sul sedere: trauma. Ma nel mondo ci sarà sempre chi ti mette una mano sul sedere. Victoria De Angelis ha affidato il suo lavoro al corpo e non a quattro slogan».

victoria de angelis 13

Potrebbe fare una carriera da sola senza i Måneskin?

«Non penso lo farà ora, però è un passo avanti a loro. Poi, perché li dovrebbe mollare? I gruppi funzionano su tanti criteri, e i Måneskin funzionano».

È una meteora?

«Macché. Ci darà sorprese. Certo, se non s’inventa un passato traumatico con cui fare copertine uguali a tutte le altre».

Un po’ ce l’ha. Ha perduto la mamma da giovanissima. Non ne parla mai però.

«E certo, e di che deve parlare? La vita è la vita, ma l’artista parla del suo essere artista».

Del panorama musicale italiano finora a chi somiglia?

«Forse Patty Pravo… Ma direi più Loredana Bertè. Era dalla Bertè che non c’era in Italia un’artista con questa capacità non solo musicale. Il rock non è solo saper suonare uno strumento. Magari sai cantare, sai le note, solfeggi, ma non vai da nessuna parte. Lei è rock in maniera istintiva, e non è una che mette le tette fuori con calcolo».

Forse, rispetto a Bertè, Victoria ha l’aria più felice.

«Ma guardi che la Bertè non è che sia stata infelice. È che le piaceva il sesso e viveva anche in base a quello. Dietro la narrazione di vittima che se ne faceva, era semplicemente una donna sanamente sensuale, femmina, divertente. Bertè la prima volta la vidi nel 1965 in tv a Bandiera Gialla, con una minigonna minima, lasciava senza parole. Aveva una grande energia. Come Victoria».

Lei e Victoria vi conoscete?

«No e non la voglio manco conoscere, perché di solito quando cominci a incontrare quelli che ammiri ti deludono. Preferisco l’immaginazione, e faccio il tifo».

2-HASTA LA VICTORIA

Estratto dell’articolo di Dea Verna per “Oggi”

C’era una volta il rock, un affare da maschi. Difficile trovare al mondo un ambiente più respingente per le ragazze, storicamente purtroppo più apprezzate come groupie che come musiciste. Poche sono riuscite a rompere il soffitto di cristallo e a diventare protagoniste. Una ce l’ha fatta, una bambina che a 8 anni aveva iniziato a suonare la chitarra nella sua cameretta, nel quartiere Monteverde a Roma, per poi passare al basso alle scuole medie.

victoria de angelis 8

Victoria De Angelis è un’eroina del rock, la regista della band italiana più amata al mondo, i Måneskin, colei che l’ha messa su e ne ha scelto il nome (in danese vuol dire chiaro di luna). Il gruppo, dopo i bagni di folla allo Stadio Olimpico e a San Siro, ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo Honey (Are U coming?) il 1° settembre. I Måneskin hanno anche ottenuto la nomination nella categoria Best Rock agli Mtv Music Video Awards per The Loneliest e in autunno ripartono in tour.

Destinazione: Stati Uniti, Messico, Colombia, Argentina, Brasile, Australia, Giappone. In barba a chi li ha definiti semplici fenomeni di marketing. «Sono cresciuti negli ultimi cinque anni, hanno imparato a tenere il palco», commenta il critico musicale Enzo Gentile. «Victoria è il collante del gruppo, ed è vero che le donne influenti nel rock sono poche.

victoria de angelis 11

Due finora sono state le bassiste passate alla storia: Tina Weymouth dei Talking Heads e Kim Gordon dei Sonic Youth. Negli anni Sessanta c’è stata Janis Joplin, e poi anche alcune band al femminile, come le Bangles negli anni Ottanta e le Hole di Courtney Love nei Novanta». Eccezioni che confermano la regola.

Victoria si diverte a infrangere gli stereotipi. Il suo primo amore è stato lo skate, altra passione da maschi, secondo il comune sentire. «Da bambina non mi interessava giocare con le bambole, pettinarmi i capelli, non avevo amiche femmine, mi piacevano il calcio e lo skate», ha raccontato al Corriere della Sera. «Mi prendevano in giro per questo, un po’ ho sofferto, ma ho avuto coraggio». È…]

Inizia a formare band alle medie: «C’era Damiano, ma noi facevamo metal, lui era più pop e lo abbiamo allontanato». Poi al liceo scientifico Kennedy incontra Thomas Raggi e insieme cercano un cantante. «Si è rifatto vivo Damiano», ha raccontato lei. «Non era più una pippa, era migliorato». L’ultimo ad aggiungersi è stato il batterista Ethan Torchio, arruolato con un annuncio su Facebook.

victoria de angelis 14

Victoria è un mix perfetto di libertà, sfrontatezza e voglia di divertirsi. Si gode la vita e abbatte i pregiudizi con naturalezza, senza autocelebrarsi o fare proclami politici. Saranno le origini nordeuropee: «In Danimarca sono più avanti di noi rispetto agli stereotipi di genere.

Sono cresciuta più aperta, ma anche papà che è italiano ha sempre avuto una mentalità aperta». Ora è innamorata della modella Luna Passos, metà brasiliana, metà olandese, originaria dell’isola caraibica di Sint Maarten, dove hanno trascorso le vacanze insieme tra luglio e agosto. «Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante», ha raccontato.

«Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale, ho vissuto la mia sessualità in maniera naturale e libera, come dovrebbe essere per tutti».

victoria de angelis 17

Le foto sensuali di Victoria incendiano Instagram, ma non si atteggia da diva: le sue vacanze sono state all’insegna della semplicità. Dopo la parentesi caraibica, le ha trascorse con Damiano e un gruppo di amici in Abruzzo, per poi spostarsi in Maremma.

Lei e Luna sono perfino andate a ballare il liscio alla sagra di Albinia. «Lei e Damiano sono più astuti del ventenne medio», dice Enzo Gentile. «Sanno dosare le provocazioni. Ora che la gente va a sentirli ai Festival, puntano più sulla musica che sulle guêpière e le linguacce. La loro musica però è derivativa. Più che passare alla storia del rock, rimarranno come fenomeni di costume».

«Ha contribuito a riportare il corpo, l’eros al centro della scena musicale italiana», commenta il critico Michele Monina. «Negli ultimi anni, il nostro pop era stato desessualizzato. Le cantanti vestivano con le felpe stile Amici e cantavano solo di sentimenti, mentre i maschi hanno sempre fatto quello che gli pare. Un episodio significativo è stata la censura subita nel 2005 dal video di Kamasutra, la canzone di Paola e Chiara. […]

