"VINCENZINO, VIENI QUI CHE TI VOGLIO ABBRACCIARE"; "CERTO ANDREA, SE CI INCONTRIAMO". VINCENZO MOLLICA RACCONTA A "OGGI" QUANDO CON CAMILLERI SCHERZAVANO SULLA CECITA' – "LUI AVEVA IL GLAUCOMA COME ME. E NEGLI ULTIMI TEMPI FACEVAMO UN GIOCO…" - "FELLINI MI HA INSEGNATO L'ARTE DI VEDERE, E POI SORDI E DE ANDRÉ, FIORELLO E VASCO ROSSI E L'EPITAFFIO CHE VORREBBE SULLA SUA TOMBA

MOLLICA CAMILLERI

«Fellini mi ha insegnato l’arte di vedere, di capire il senso delle cose che vedevo. Con Camilleri, che aveva il glaucoma come me, negli ultimi tempi facevamo un gioco. Siccome un giorno vedevamo solo nebbia e luce e quello successivo solo penombra e buio, ogni tanto mi chiedeva: “Vincenzino, come è oggi la giornata?”. E io: “Luce piena”. “Bene, allora andiamo d’accordo…”. Una delle ultime volte mi disse: “Vincenzino, vieni qui che ti voglio abbracciare”. E io: “Certo Andrea, se ci incontriamo”. Poi, grazie all’aiuto della sua assistente, ci abbracciammo. È stato un abbraccio che durerà per sempre».

OGGI, in edicola da domani, pubblica un’ampia intervista che Vincenzo Mollica ha rilasciato al Festival della Parola e in cui racconta aneddoti su molti dei grandi che ha intervistato, da Gaber a Fellini, da Sordi a De André, da Fiorello a Vasco Rossi.

E rivela che cosa vorrebbe come epitaffio sulla sua tomba: «A mia moglie Rosa Maria, con la quale l’anno prossimo festeggeremo i 50 anni di matrimonio e che continuo ad amare in modo straordinario, ho detto: “Quando io schioppo non dovete mettere la foto di Vincenzo Mollica, ma quella di Vincenzo Paperica con la seguente didascalia: “Qui giace Vincenzo Paperica, che tra gli umani fu Mollica”».

