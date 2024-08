Superato il problema legato all aver ingerito i funghi … #fedez torna in pista al #billionarie pic.twitter.com/DDnEJI7ILU — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 5, 2024

VIDEO – BRIATORE CON FEDEZ AL BILLIONAIRE: “VIVA LA FIGA”

Estratto da www.today.it

fedez al billionaire di porto cervo 4

"Ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto". Così Fedez aveva annunciato la sua data nel locale di Flavio Briatore in Sardegna dopo il ricovero d'urgenza, ma per fortuna lampo, in Puglia. Dopo controlli e riposo era stato proprio il rapper a tranquillizzare i suoi fan rivelando che sarebbe tornato in tour.

Così ieri, 4 agosto, la notissima e ambita località sarda è stata presa d'assalto da chi non voleva assolutamente perdersi lo show di Federico. Grazie ad alcuni video, tra cui uno pubblicato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, scopriamo che tra gli amanti del cantante 34enne c'è anche l'imprenditore proprietario del Billionaire.

FEDEZ AL BILLIONAIRE DI PORTO CERVO

fedez al billionaire di porto cervo 6

Briatore […] si è […] conquistato un posto in console con tanto di microfono in mano. E proprio in quel momento di euforia i due si sono lasciati andare a un'esternazione che è stata casualmente ripresa. "Viva la", incalza Briatore e Fedez replica aggiungendo "Fi*a". Briatore poi sembrerebbe aggiungere: "Dillo forte dillo io non posso, c'è mio figlio al bar. Viva la fi*a". Segue un boato.

"Un applauso a Flavio Briatore. Mani al cielo amici del Billionaire", incita la folla ancora Fedez. […] A dare qualche informazione su quanto è successo a Federico era stata la madre, Annamaria Berrinzaghi, ai microfoni di Rtl. "Federico è stato ricoverato a causa di un'intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato funghi" […]

