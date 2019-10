“VOGLIO CHE SI RILASSI” - MYRTA MERLINO OFFRE UN CALICE DI VINO ALLA BOSCHI, MA MARIA ETRURIA FA UN SORRISETTO STRIMINZITO E SI BAGNA GIUSTO LE LABBRA: “FACCIAMO UNO STRAPPO ALLA REGOLA, MA A QUEST’ORA…”- “LEI HA L’ARIA DI ESSERE UNA PIUTTOSTO RIGIDA, AUSTERA. PER QUESTO LE OFFRO UN BICCHIERE DI VINO. IN VINO VERITAS…” - VIDEO

"La ho inseguita a lungo", confessa Myrta Merlino a L'aria che tira introducendo la sua ospite, ovvero Maria Elena Boschi, che da tempo non si faceva vedere nello studio de La7. A tu per tu, la conduttrice e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, la fedelissima di Matteo Renzi. Nel corso dell'intervista si spazia dalla manovra, all'azione politica, alle difficoltà nel convivere con i grillini che a lungo la hanno insultata, anche con toni inaccettabili.

Ma uno dei momenti più peculiare arriva nelle primissime battute: "Lei ha l'aria di essere una piuttosto rigida, austera", afferma la Merlino rivolgendosi alla Boschi. "Voglio che si rilassi - riprende la conduttrice -. Per questo le offro un bicchiere di vino, in vino veritas". Ed ecco che viene servita alla Boschi una coppa di rossa, sul tavolo anche del pane e del salame. E la fu sottosegretaria, piuttosto in imbarazzo, risponde: "Facciamo uno strappo alla regola a quest'ora, ne bevo poco perché è meglio essere prudenti". Dunque la renziana si è portata il bicchiere alle labbra. Il risultato? Beve giusto giusto un minuscolo goccino di rosso. No, la Merlino non risce a farla "rilassare" come avrebbe voluto.

