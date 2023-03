“VOI SIETE RICCHI DI SPIRITO MA POVERI DI TASCA”, E COSÌ CI HA DATO IL NOME. È STATA LA NOSTRA GRANDE FORTUNA” – ANGELO SOTGIU E ANGELA BRAMBATI, RIVELANO CHE E’ STATO FRANCO CALIFANO IL LORO PRIMO MANAGER E QUELLO CHE LI FECE DIVENTARE I RICCHI E POVERI - CALIFANO SUGGERI’ A ANGELA DI TAGLIARE I CAPELLI CORTISSIMI E AD ANGELO DI FARSI BIONDO – “A QUEI TEMPI, PER UN UOMO, ANDARE DAL PARRUCCHIERE E CHIEDERGLI UNA TINTA PLATINO NON ERA PROPRIO FACILE. MIA MADRE SI VERGOGNAVA E DICEVA: “A CASA SIAMO TUTTI BRUNI, COSA PENSERÀ LA GENTE?” - VIDEO

Il 30 marzo saranno dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, per tutti un grande cantautore, una delle voci più importanti della canzone italiana. Pochi però conoscono la sua attività di talent scout. Tra le sue scoperte più importanti ci sono i Ricchi e Poveri, di cui il Califfo nel 1967 volle diventare il primo manager, come ricordano Angelo Sotgiu e Angela Brambati, appena rientrati da un tour in Australia.

Quale fu il vostro primo incontro?

Angelo: «Lo incontrammo per un’audizione alla Carosello, dove arrivammo presentati da un nostro amico. Franco Califano era il direttore artistico, quel giorno ci ascolta e si entusiasma subito, chiama Giovanni D’Anzi, l’autore diO mia bela madunina , chiama Alfredo Cerruti, “sentite che bravi”, e noi come un juke box ripartivamo ogni volta da capo».

A un certo punto comincia a trasformarvi nel look.

Angela: «Noi non avevamo soldi,a Genova Franco aveva fatto il perito chimico alla Esso, Angelo l’operaio all’Italsider, io davo una mano a una pompa di benzina vicino casa mia: il Califfo cominciò a farci regali, ricordo per me un vestito lungo di velluto blu. Primadel Cantagiro del ‘68 aveva già creato nella sua testa i nostri personaggi: io avevo i capelli lunghi e ondulati, me li ha fatti tagliare corti: “Sei peperina, stai bene con il capello corto…”».

Angelo: «Io ero moro e mi ha fatto tingere i capelli biondi».

Lei accettò subito?

Angelo: «Assolutamente: gli davo retta perché Califano aveva un istinto particolare per queste cose».

Angela: «Allora ci si vergognava per un uomo con i capelli tinti, mi ricordo che la mamma di Angelo iniziò a ossigenarsi anche lei, diceva a tutti: “Vedete? Anch’io sono bionda, per questo mio figlio è biondo”».

Angelo: «Fu il Califfo a chiedere che Marina si schiarisse per diventare bionda, vedeva i due ricchi e i due poveri, i due biondi e i due mori, due vestiti da ricchi e due da poveri…».

Angelo: «Nel nostro primo Sanremo nel ‘70 con La prima cosa bella era più in ansia di noi, quando hanno annunciato il nostro secondo posto l’ho vista in platea, saltava di felicità e faceva il braccetto a tutti, tiè, tiè, tiè: aveva avuto ragione e vinto lui, dopo tante difficoltà per affermarci finalmente poteva esultare».

L’avete ricantata nel 2020 all’Ariston nella reunion, 50 anni dopo.

«È stato emozionante, e giusto farlo con Franco e Marina. Ma ora i Ricchi e Poveri sono gli Angeli, stiamo volando in alto in due».

(…) Vi cambiò il look.

Angela: «Portavo i capelli lunghi, ondulati. “Tagliali corti, cortissimi”. Non andavano nemmeno di moda, però gli ho dato retta, mi fidavo, sono una che si butta, non mi spaventa niente».

Angelo: «A me ordinò: “Fatti biondo”. A quei tempi, per un uomo, andare dal parrucchiere e chiedergli una tinta platino non era proprio facile… Mia madre si vergognava. “A casa siamo tutti bruni, cosa penserà la gente?”. Così è diventata bionda pure lei».

