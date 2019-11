“VOLEVANO VEDERE MARY POPPINS DA FATTA” – JULIE ANDREWS NELLA SUA BIOGRAFIA RACCONTA I FOLLI PARTY DI HOLLYWOOD NEGLI ANNI SETTANTA: “MI CANTAVANO ‘BASTA UN POCO DI ZUCCHERO…’ OFFRENDOMI COCAINA” – “UN AGENTE DI HOLLYWOOD CI INVITÒ NELLA SUA VILLA, C’ERANO VASSOI PIENI DI COCAINA, QUASI FOSSE UN DESSERT. NOI ABBIAMO RIFIUTATO, MA LORO ERANO PRONTI A FICCARMI LA TESTA NEL…” – VIDEO + FOTOGALLERY ZUCCHERATA

Da www.huffingtonpost.it

julie andrews blake edwards 3

“Mi cantavano ‘basta un poco di zucchero…’ offrendomi cocaina”, parola di Mary Poppins, o meglio di Julie Andrews. L’attrice 84enne, volto storico della tata del classico Walt Disney, ha ricordato un party hollywoodiano a cui, nel 1971, venne invitata assieme al marito regista Blake Edwards: “I padroni di casa volevano vedere come sarebbe stata Mary Poppins da fatta”.

mary poppins con l'uccello in mano

Come riporta il Daily Mail, l’episodio è raccontato in Home Work: A Memoir of My Hollywood Years, la biografia in cui l’attrice ripercorre la carriera e gli episodi salienti della sua vita. “Io e mio marito eravamo stati invitati da un agente di Hollywood molto importante. Appena entrati nella villa, ci siamo trovati di fronte a una classica scena di quei tempi: ovunque c’erano vassoi d’argento pieni di ‘roba’. Durante la cena, la coca veniva fatta girare quasi fosse un dessert”.

julie andrews 2 5

home work, a memoir of my hollywood years

“Quando la cocaina è stata offerta a me e Blake, entrambi abbiamo rifiutato, ma i padroni di casa erano su di giri e hanno iniziato ad insistere affinché accettassi. Erano curiosi di vedere come avrebbe reagito Mary Poppins a una sniffata. Mi cantavano: ‘Basta un poco di zucchero…’, come nella canzone del mio film”, ha ricordato l’interprete premio Oscar e Leone d’Oro alla carriera.

julie andrews mary poppins 1

L’attrice ha ricordato che i presenti la attorniavano, pronti “a ficcarle la testa nel vassoio”. Alla fine, Julie Andrews e il marito furono costretti ad andarsene, “passando letteralmente sopra corpi di star dello spettacolo svenute, rantolanti. Altri, totalmente distrutti, si appoggiavano con fatica al muro per rimanere in piedi”.

julie andrews in mary poppins 1

“Tornata a casa quella sera, sono rimasta alla finestra della cucina e ho guardato fuori, cercando di dare un senso a quella esperienza surreale. Un senso che ancora non ho trovato”, ha concluso l’attrice.

