Estratti da “Versetti Sardonici”, di Dino Risi (ed. Gog), pubbicati da “il Fatto quotidiano”

Vederlo inciampare la fece innamorare.

Non ho amato Stalin non ho fatto sit-in partecipato a cortei contro gli ebrei fatto digiuni firme per la pace gridato viva Mao né letto un tazebao fatto crociere di piacere frequentato discoteche cineteche né scritto mai sui muri con lo spray rossi troioni laziali cagoni

non mi è mai occorso di portare avanti un discorso

non ho detto valido puntuale e nemmeno virtuale mai barattato l’impegno con l’ingegno nella misura in cui non ho partecipato a tavole rotonde condotte da brutte donne bionde

non sono stato in depressione non ho contestato le donne in visone i nudi in copertina i seni al silicone non ho marciato incolonnato con il braccio alzato purtroppo non ho avuto dazioni di milioni nemmeno una tangente piccola da niente

non credo in Dio nel Demonio nel matrimonio degli omosessuali in quanto tali non ho sniffato stuprato neppure molestato ho evitato analisti semiologi progressisti dietisti ecologisti rockettari paninari sfilate di modelle antipatiche ma belle ho sfuggito metafore punti di riferimento donne col doppio mento buddhisti meditazionisti integralisti teorici del pallone pallonari della televisione (complimenti per la trasmissione)

non ho protestato per il celibato dei preti per i polacchi lavavetri per i viados in periferia e sotto casa mia né per le cacche dei cani sui marciapiedi romani non ho vinto lotterie e nemmeno mountain bike pubblicizzate da Mike non ho usato detersivi lassativi contraccettivi promossi dai divi non ho mai detto “cioè” non dico “un attimino” neppure ad un bambino non ci son cose in cui credo insomma mi chiedo (parole amare)

CHE SONO CAMPATO A FARE?

Volle che nel cimitero sulla tomba fosse scritto NON È VERO.

Che bella invenzione la televisione ha abolito la conversazione tra moglie e marito che bella invenzione il telecomando puoi far tacere chi ti sta annoiando che bella invenzione il televisore che ti risparmia di fare l'amore.

Se quando le ho detto ti amo non mi avesse detto passami l'insalata l'avrei sposata.

La pallottola gli e rimasta da vent'anni dentro il cuore ieri in strada lei lo vede lo saluta lui non l'ha riconosciuta.

Il canaro all'amico che l'ha tradito ha strappato gli occhi la lingua la pelle della faccia gli ha rotto gambe e braccia ma a un tratto ha smesso la carneficina doveva andare a scuola a prendere la bambina.

Uàoo ha detto lei Uàoo ha risposto lui solo questo hanno detto prima di finire a letto. Le aperse il cuore e scoprì che dentro c'era l'amore ma per un altro.

Fu un errore del Direttore proiettare in prigione film d'evasione.

Era una piccola attrice fu definita grande quando apparve in un film senza mutande.

Aveva la villa lo yacht l'aeroplano era iscritto al Partito Comunista Italiano.

Il guaio di essere abbastanza intelligente da capire che non vali niente.

Volle che sulla sua lapide al cimitero fosse scritto mi sono tolto un pensiero.

Sono nato sfigato cercavo l'amore e l'ho trovato.

Mancandogli qualcosa per essere un artista pensò bene di iscriversi al partito comunista.

Fu Dott fu Cav fu Ex fu Comm fu Vip fu GrUff adesso non è più è diventato Fu.

Non piangere Liù non è colpa mia se non mi tira più.

Un comico da strapazzo ebbe un'alta audizione ripetendo la parola cazzo in Televisione.

Volevi l'amore grande l'amore puro e adesso ti lamenti perché non ce l'ho duro?

