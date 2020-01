“UNA VOLTA DURANTE UN COLLOQUIO SU SKYPE UN TIPO SI È FATTO UNA SEGA SOTTO LA SCRIVANIA” - LA FOOD BLOGGER NAPOLETANA CON AMPIO BALCONE “ZIA FLAVIA FOOD N’ BOOBS” RACCONTA LA SUA VITA DA EMIGRATA AL NORD: “MI MANCA LA MIA CITTÀ MA OGGI HO UNO STIPENDIO, ANCHE SE LA SERA A CASA MI SENTO SOLA” – “A NAPOLI I COLLOQUI ERANO UTILI SOLO A GONFIARE IL…”

Da www.napolitoday.it

zia flavia food n' boobs 41

"Io veramente vorrei rispondere a tutti quelli che ogni volta mi dicono: “ma se non ti piace Milano, perché non torni a Napoli?” Ma avete le nucelle di Natale in testa? Lo sapete che per vivere c’è bisogno di denaro? Lo sapete che il denaro si ottiene lavorando? E lo sapete che a Napoli non c’è lavoro? E i pochi che faticano sono pure sottopagati? Questo è il motivo per cui vivo a Milano. Molti dicono: “e allora non ti lamentare”.

zia flavia food n' boobs 69

Invece mi lamento! Perché sono costretta a vivere in un posto che non mi piace, da sola, lontano dai miei luoghi, dai miei affetti, dalla mia gente. Per avere cosa? Uno stipendio. Ho lavorato a Napoli dai 18 ai 26 anni, ho fatto ogni tipo di lavoro per conquistare la mia indipendenza, ma non ci sono mai riuscita. Turni di 10 ore sottopagati, datori di lavoro che decidevano per me se e quando dovevo mettermi in aspettativa, un mese mi facevano lavorare full time e l’altro part time.

zia flavia food n' boobs 96

zia flavia food n' boobs 82

Colloqui di lavoro ridicoli, utili solo a gonfiare il machismo dei selezionatori. Una volta, durante un colloquio di lavoro su Skype, un tipo si è fatto una sega sotto la scrivania. Capite che la scelta di accettare un lavoro a Milano è stata guidata dalla disperazione. Oggi ho uno stipendio, lavoro 9 ore al giorno, posso pagare le bollette e comprarmi i vestiti, ma la sera torno a casa e sono sola, non so che faccia abbia la mia vicina di casa, conosco tante persone ma nessuno che voglia abbracciare veramente, esco ma non mi diverto mai davvero.

zia flavia food n' boobs 83

zia flavia food n' boobs 97

Mi manca la mia città, che non è solo un luogo ma un modo di vivere spensierato dove il lavoro è funzionale alla vita e non viceversa, dove il calore umano viene prima del denaro. “Torna a Napoli se ti manca così tanto!” Sì, ci tornerei immediatamente se trovassi un lavoro, se non fossi costretta a tornare a casa da mamma e papà. Invece non posso, perché prezzo del denaro è troppo alto".

zia flavia food n' boobs 68 zia flavia food n' boobs 108 zia flavia food n' boobs 19 zia flavia food and boobs 5 zia flavia food n' boobs 98 zia flavia food and boobs 1 zia flavia food and boobs 2 zia flavia food and boobs 3 zia flavia food and boobs 4 zia flavia food n' boobs 71 zia flavia food and boobs 6 zia flavia food and boobs 7 zia flavia food and boobs 8 zia flavia food n' boobs 101 zia flavia food n' boobs 58 zia flavia food n' boobs 70 zia flavia food n' boobs 64 zia flavia food n' boobs 65 zia flavia food n' boobs 59 zia flavia food n' boobs 100 zia flavia food n' boobs 102 zia flavia food n' boobs 73 zia flavia food n' boobs 67 zia flavia food n' boobs 72 zia flavia food n' boobs 89 zia flavia food n' boobs 99 zia flavia food n' boobs 88 zia flavia food n' boobs 66 zia flavia food n' boobs 103 zia flavia food n' boobs 107 zia flavia food n' boobs 62 zia flavia food n' boobs 76 zia flavia food n' boobs 77 zia flavia food n' boobs 63 zia flavia food n' boobs 110 zia flavia food n' boobs 104 zia flavia food n' boobs 106 zia flavia food n' boobs 61 zia flavia food n' boobs 4 zia flavia food n' boobs 75 zia flavia food n' boobs 60 zia flavia food n' boobs 49 zia flavia food n' boobs 48 zia flavia food n' boobs 105 zia flavia food n' boobs 74 zia flavia food n' boobs 3 zia flavia food n' boobs 13 zia flavia food n' boobs 12 zia flavia food n' boobs 6 zia flavia food n' boobs 2 zia flavia food n' boobs 38 zia flavia food n' boobs 10 zia flavia food n' boobs 11 zia flavia food n' boobs 39 zia flavia food n' boobs 1 zia flavia food n' boobs 5 zia flavia food n' boobs 15 zia flavia food n' boobs 29 zia flavia food n' boobs 28 zia flavia food n' boobs 14 zia flavia food n' boobs 16 zia flavia food n' boobs 17 zia flavia food n' boobs 7 zia flavia food n' boobs 32 zia flavia food n' boobs 26 zia flavia food n' boobs 27 zia flavia food n' boobs 33 zia flavia food n' boobs 9 zia flavia food n' boobs 25 zia flavia food n' boobs 31 zia flavia food n' boobs 22 zia flavia food n' boobs 30 zia flavia food n' boobs 24 zia flavia food n' boobs 18 zia flavia food n' boobs 8 zia flavia food n' boobs 20 zia flavia food n' boobs 34 zia flavia food n' boobs 35 zia flavia food n' boobs 21 zia flavia food n' boobs 37 zia flavia food n' boobs 23 zia flavia food n' boobs 36 zia flavia food n' boobs 79 zia flavia food n' boobs 87 zia flavia food n' boobs 51 zia flavia food n' boobs 92 zia flavia food n' boobs 45 zia flavia food n' boobs 86 zia flavia food n' boobs 80 zia flavia food n' boobs 93 zia flavia food n' boobs 44 zia flavia food n' boobs 91 zia flavia food n' boobs 50 zia flavia food n' boobs 78 zia flavia food n' boobs 109 zia flavia food n' boobs 46 zia flavia food n' boobs 52 zia flavia food n' boobs 85 zia flavia food n' boobs 47 zia flavia food n' boobs 90 zia flavia food n' boobs 84 zia flavia food n' boobs 53 zia flavia food n' boobs 57 zia flavia food n' boobs 94 zia flavia food n' boobs 43 zia flavia food n' boobs 40 zia flavia food n' boobs 81 zia flavia food n' boobs 95 zia flavia food n' boobs 56 zia flavia food n' boobs 42 zia flavia food n' boobs 54