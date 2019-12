10 dic 2019 15:01

“UNA VOLTA SI E’ VESTITO DA ELTON JOHN E IO DA PRINCE” - BIAGIO ANTONACCI & EROS RAMAZZOTTI SHOW A RADIO2 – “CI SIAMO CONOSCIUTI NELLA NAZIONALE CANTANTI. ABBIAMO LITIGATO SOLO PER IL PALLONE...L’ULTIMA VOLTA CHE CI SIAMO VISTI? SIAMO ANDATI A FARE UN GIRO IN UNA VIGNA. 20 ANNI FA ANDAVAMO ANCHE A FARE ALTRE COSE... " – QUELLA VOLTA CHE RAMAZZA DISSE A LIGA: "MA TI STO SUI COGLIONI CHE NON MI PASSI MAI LA PALLA?" – VIDEO