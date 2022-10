“A VOLTE DICO COSE SENZA PENSARCI” – IVA ZANICCHI CONFERMA DI AVER DATO DELLA “TROIA” A SELVAGGIA LUCARELLI, A "BALLANDO CON LE STELLE": “LE CHIEDO PUBBLICAMENTE SCUSA, COME HO GIÀ FATTO IN PRIVATO, PERCHÉ PURTROPPO DELLE VOLTE DICO DELLE COSE SENZA PENSARCI. SPERO SI CAPISCA CHE NON C’ERA CATTIVERIA”

???Iva Zanicchi dà della tr***a a Selvaggia Lucarelli #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/6Dillh9G0l — Joanne Burrasca (@trashometrus) October 8, 2022 Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente.

Ha dato della “tr*ia” a Selvaggia Lucarelli, per giunta due volte, salvo poi scusarsi a fine puntata. Iva Zanicchi, a gambe ferme e mente lucida, fa mea culpa per quanto successo alla prima puntata di Ballando con le Stelle.

“Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”

scrive la cantante sui social, al termine di una serata che l’ha vista protagonista, anche suo malgrado. Oltre all’insulto alla Lucarelli, segnaliamo il sonoro e divertito “vaffanc*lo” rivolto a Mariotto per averle dato 1 e il “curioso” ringraziamento generale alla giuria – “Grazia a tutti. Grazie, Graziella e grazie al caz*o” – al termine delle votazioni.

Battutacce fin troppo gratuite per strappare una risata, che si aggiungono però ai risultati ottenuti ai fini della gara. Iva, in coppia con Samuel Peron, grazie anche al tesoretto assegnatole – immeritatamente – da Alberto Matano è volata in testa alla classifica della serata, guadagnando un bonus di 10 punti da cui ripartire nella seconda puntata. Insieme alle scuse a Selvaggia.

