Ecco, come anticipato con troppo facile previsione, l’avvicinarsi del quesito: sono pericolosi gli impianti di aria condizionata? Precise e puntuali, come sempre, le risposte della scienza, le stesse fornite su tamponi e mascherine: boh, non si può escludere, può essere, nì.

Questo virus esiste sulla faccia della terra da pochi mesi. A tante domande, non abbiamo ancora risposta, e non è neanche detto che le risposte arriveranno subito. La scienza non ha la bacchetta magica, purtroppo. Deve fare gli esperimenti, e non sempre sono facili da fare

Non fa sconti a nessuno, Vittorio Sgarbi. Nemmeno a Roberto Burioni, "che è un mio amico", afferma a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda lunedì sera su Rete 4. Amico sì, ma come detto niente sconti neppure al virologo. Il critico d'arte infatti attacca:

"Burioni ha deciso di sostituirsi anche al Papa dicendo che si può pregare anche a casa. Scopriremo che siamo sotto una dittatura della scienza che ha un posizione, ma non una soluzione ad oggi. Dio quindi è fuori tema, Dio è morto", conclude caustico e corrosivo Vittorio Sgarbi, il quale insomma suggerisce a Burioni un poco in meno di protagonismo.

Da qualche giorno, in televisione, abbiamo ripreso a vedere la versione "scatenata" di Vittorio Sgarbi. L'ultimo suo palcoscenico è stato Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 13 aprile, Pasquetta. Il tema, ovviamente, il coronavirus con suoi annessi e connessi. E tra annessi e connessi venivano riprese le parole di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, la quale si è premurata di suggerire: "Non prenotate le vacanze estive".

Insomma, ci vuole blindare anche a luglio e ad agosto, fomentando il clima di incertezza in un momento in cui, forse, si può anche ipotizzare un bagno in mare nei prossimi mesi. E le parole di Ursula, come detto, scatenano Sgarbi: "Come si permette la presidente europea di toglierci la speranza di fare le vacanze? È una totale depensante!", conclude. Poche parole per demolirla, in pieno stile sgarbiano.

