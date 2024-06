SHAKIRA SPIEGA CHE DOPO PIQUÉ NON C’È SPAZIO PER UN COMPAGNO NELLA SUA VITA -

Ivan Rota per Dagospia

chiara ferragni

Avvisiamo tutti i suoi “guys” che Chiara Ferragni, postando scatti da educanda, ha “svaccanzato ” sull’ Isola di Capri. Con lei anche Angelo Tropea che è il direttore marketing di The Rome Edition e che lei da sempre chiama “maritino”. I due erano all’ Anema e Core, stavano ballando, e lei sul filmato postato ha scritto: "Always with my 'husband' Angelo Tropea", ovvero "sempre con mio marito Angelo". Ennesima frecciatina a Fedez che è stato davvero suo marito, ma con il quale non é più per sempre.

emily ratajkowski 45

Shakira spiega che non c’è spazio per un compagno nella sua vita dopo la rottura con Piquè: “Cosa posso dire, mi piacciono gli uomini. Questo è il problema. Non dovrebbero piacermi con tutto quello che mi è successo, ma immagina quanto mi piacciono gli uomini se mi piacciono ancora”.

Roberta Capua: “Devo dire che lo farei volentieri. Sono curiosa e mi piacciono le avventure e fare cose inusuali e poi a chi non piace ballare? Quindi dico sì. I reality? No, ecco, quelli non fanno per me“. La vedremo a Ballando con le Stelle?

Simona Tagli si dice delusa da Beatrice Luzzi con la quale era legatissima all’ interno della casa del Grande Fratello. Luzzi si limita a frequentare Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi con il quale ha fatto pace e fa ospitate. Il 12 luglio faranno un’ ospitata in un agriturismo a Milazzo con giro pizza e karaoke. Che tristezza.

roberta capua

Simona Tagli le ha scritto una lettera non privata logicamente, ma su Di Più: “…ti sei limitata a inviarmi un paio di fugaci messaggi, piuttosto formali e quasi a giustificarti, una volta hai scritto: "Fra un po' riuscirò a mettere la testa anche sulla nostra amicizia. Ma quale grazia!”

E James Franco, l’attore di Pineapple Express e del recente Spring Breakers del trasgressivissimo Harmony Korine, ha fatto il suo ritorno nel mondo dell’arte. Dieci anni dopo la sua mostra personale di fotografia ispirata a Cindy Sherman alla Pace, l’attore si aggira ancora tra le navate con la sua consulente, Jane Suitor.

Temptation Island parte il 27 giugno ed é stata scelta la settima improbabile coppia: Alessia ha scritto al programma perché non ha alcuna fiducia in Lino e ritiene che l'abbia già tradita! Inoltre, Alessia ha ammesso di trovarlo molto immaturo. Ma chi ci crede?

emily ratajkowski

Ecco finalmente la prima coppia (strana) dell’ estate. Linda Stabilini è la nuova fidanzata di Rosa Chemical: tiktoker e deejay. Il suo motto nei video è ‘bella raga’ e si è auto-eletta ‘queen dei manzi’. Prima di arrivare a Milano viveva a Lodi, in una fattoria, dove aiutava i genitori con la gestione degli animali: “Io ho una fattoria, con mucche cavalli e maiali. Spesso aiuto mio papà con i lavori come guidare il trattore o spalare la cacca…”

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono già lasciati e defollowati.

Sophie Codegoni, ex gieffina e ex di Alessandro Basciano, sarebbe stata vista in “atteggiamenti compromettenti” con un attore di Élite, nota serie tv spagnola di Netflix, ovvero quel manzo di Aaron Piper.

A chi parlava di crisi, ecco cosa dice Andrea Iannone di Elodie: “…è "leggera, semplice, allegra, solare... che meraviglia e che fortuna vivere con lei". E quando gli chiedono se desidera costruire con lei una famiglia, Iannone dice a La Repubblica: “Non rispondo, non mi fregate: altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali”.

linda stabilini 23

Le profezie di Beatrice Luzzi si avverano: “Credo che la mia immagine di gentleman sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sicuramente più attento di me”. Così dice Sergio D’Ottavi dopo la fine della sua liason con Greta Rossetti (ex di Mirko, fidanzato di Perla, vincitrice del GF). Sembra che dietro a questa deisione ci sia un tradimento da parte di lei.

Eugenio Colombo, ex di Greta, al contrario di quanto si dice, non è il terzo incomodo. D’Ottavi ha fatto retromarcia ritrattando ciò che aveva detto, ma la Rossetti si é imbufalita: “Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei”.

linda stabilini

Stracafonal party di compleanno per il marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovane. Con la sua inseparabile metà, la press-agent Patrizia Brandimarte al nuovo bistrot “Vyta Farnese”, di proprietà della Marzotto family. Visti e salutati, in una ratatouille tra il trash e il camp, Geppy Gleijeses, nuovo coordinatore del comitato artistico del Teatro Nazionale di Napoli, Damiano Caltagirone, figlio di Isabella Biagini,Attilio Fontana, ex del gruppo che faceva impazzire le ragazzine i “Ragazzi Italiani”, con la moglieClitzia Fornasier.

linda stabilini rosa chemical

E poi la bombastica attrice ed ex ballerina dei Momix Lola Pagnani con la figlia adolescente Cindy Clara Mario, che presenta il fidanzatino Mario con cui ha creato la “Rock.n.Vick Band”, in pratica i Maneskin de noantri.

immobile jessicca melena

“Tante belle ragazze sono attratte da uomini che assomigliano a topi o a ratti". L’avvelenata di Emily Ratajkowski: “La gentilezza dovrebbe essere al primo posto. La gentilezza è la cosa più importante. È davvero difficile, caz*o. Volevo solo parlare un po' della mancanza di uomini, uomini di qualità del mondo".

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si gode il mare di Ibiza con sua moglie Jessica e i loro quattro figli. La moglie del calciatore ha postato una foto in cui i due scherzano. Lui mette le mani sul di lei seno, e scatena i tifosi: “fallo di mano”; "Anche portiere, Ciro"; "Presa migliore di quella di Karius"…

Ludovica Pagani tifa italia! La modella e influencer, che su Instagram vanta 4 milioni di follower ed è legata all’esterno azzurro El Shaarawy, ha pubblicato una serie di foto in cui esibisce un top con scritto 'Italia'

ludovica pagani ludovica pagani 33 elodie andrea iannone beatrice luzzi simona tagli simona tagli simona tagli beatrice luzzi simona tagli SIMONA TAGLI simona tagli immobile jessica melena 44