Da www.tgcom24.mediaset.it

“Questa signora dice solo bugie". Ivana Icardi, sorella del calciatore dell'Inter, parla della cognata Wanda Nara. "Vorrei capire cosa dovrebbero perdonarmi", dichiara la concorrente del "Grande Fratello 16", rispondendo alle accuse mosse dalla moglie del fratello.

"Se domani mio fratello mi dicesse facciamo pace, io lascerei subito anche la televisione", ha ammesso Ivana a Barbara d'Urso. La conduttrice ha chiesto alla ragazza perchè Wanda Nara avrebbe dovuto dichiarare il "falso" in televisione. "Perchè è un'attrice bugiarda", ha concluso la sorella di Icardi.

Serena Pizzi per il Giornale

Anche Wanda Nara diffida Ivana Icardi.Il motivo? Non vuole più che si parli di lei. Ma Barbara d'Urso ci tiene a precisare a Ivana "che il tuo avvocato vuole farti sapere che la querela l'hai ricevuta la diffida no". Ma cosa sta succedendo? Facciamo un passo indietro. Wanda Nara, Ivana Icardi e Mauro Icardi non si parlano da tempo. La prima dà le colpe a Ivana, la seconda a Wanda. Ma dove sta la verità?

Probabilmente nel mezzo. Fatto sta che dopo anni di "guerra", silenzi e mancati incontri fra Mauro e Ivana, Wanda ha parlato di Ivana. Nel salotto di Silvia Toffanin è scoppiata a piangere, ha accusato Ivana di aver usato solo suo fratello e di aver sparato un mucchio di fesserie. Ma questa ricostruzione fa saltare i nervi a Ivana Icardi.

"Lei ha paura, se questa signora non avesse fatto nulla io non avrei niente di cui parlare - attacca la sorella di Mauro Icardi -. Non ho parole per questa signora, non sa cosa dire per pulirsi l'immagine. Anche con la famiglia del suo ex marito non aveva rapporti. Racconta solo bugie. Lei ha inventato 30 miliardi di cose per diventare famosa. Lei dice di me quello che è lei. Lei ha la versione di mio padre, mia madre si è separato da lui per diversi motivi, mio padre si approfitta di questa situazione e gli va bene questa ricostruzione non vera".

Ivana è furiosa e rincara la dose: "Lei vuole che io faccia la vita che vuole lei. Non ci vediamo da ottobre 2017, non è vero che ci siamo visti due mesi fa. Se mi dicono che mio fratello vuole fare pace con me, io lascio tutto e vado da lui". La sorella di Mauro, infatti, sono mesi che ripete di voler recuperare i rapporti con il calciatore, rapporti che - a detta di Ivana - si sarebbe deteriorati a causa di Wanda. E Wanda rimanda al mittente le accuse.

Il botta e risposta (a distanza) va avanti. Wanda dice una cosa e Ivana l'esatto opposto. E per chiudere il discorso, Cristiano Malgioglio dice la sua: "Se questa ragazza ha bisogno di incontrare suo fratello perché non vi riunite. Qual è il problema? Perché Mauro non vuole vedere i suoi fratelli? Sono rimasto senza parole sapere che tua madre si sveglia alle 4 per andare a lavorare. Mauro avrebbe dovuto comprarle come minimo una lavanderia".

