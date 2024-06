P. BERLUSCONI, 'NON VEDO MOTIVI PER NON CONFERMARE MERLINO'

'SIAMO SODDISFATTI DI LEI E DI BIANCA BERLINGUER'

pier silvio berlusconi

(ANSA) - "Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino il pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato. Per quanto riguarda Bianca Berlinguer siamo molto soddisfatti, il prime time va alla grande. Non solo siamo soddisfatti, ma vediamo anche nuovi prodotti. E non abbiamo motivi per non riconfermare questo Pomeriggio 5 e Myrta Merlino alla conduzione". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa.

P.S.BERLUSCONI, 'MAI AVUTO NULLA CONTRO BARBARA D'URSO'

'SUO ADDIO? DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ASCOLTI NON HO RIMPIANTI'

myrta merlino

(ANSA) - "Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti" dopo l'addio di Barbara D'Urso "e non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d'Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa. "È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene", ha aggiunto.

P. BERLUSCONI, 'DI CAVALIERI NE BASTA UNA, CONTENTO PER MARINA'

'HA UN GRANDE MERITO PROFESSIONALE MA ANCHE VALORE E SPESSORE'

(ANSA) - "Ne basta una di cavalieri". Lo afferma Piersilvio Berlusconi a una domanda a seguito della recente nomina della sorella Marina. "Sono riconoscimenti che fanno un grande piacere - aggiunge - e sono felicissimo per Marina". "E' un riconoscimento che si merita tutto - sottolinea - e da fratello, dico che Marina ha un grande merito professionale ma anche a livello umano è una persona di altissimo spessore e valore".

P.S. BERLUSCONI, 'RAI FACCIA SERVIZIO PUBBLICO IL PIÙ POSSIBILE'

'MA NON STA A ME GIUDICARLA'

maria de filippi

(ANSA) - "Non penso onestamente che questa Rai possa essere ancora giudicata, e non sta a me farlo. Quello che consiglio a tutto il management Rai, e anche alla politica, è di porsi gli obiettivi che siano quelli giusti e di fare il più possibile servizio pubblico e avere una Rai che risponda alla missione di servizio pubblico". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa. "Non caschino nella piccola trappola dei media, giornali, trasmissioni e siti, che per fare titolo strumentalizzano una posizione piuttosto che un'altra" ha aggiunto.

enrico mentana

P.S. BERLUSCONI, LE NOSTRE PORTE SEMPRE APERTE PER MENTANA

"GRANDE PROFESSIONISTA, PER NOI PUÒ FARE TANTO"

(ANSA) - "Le nostre porte sono sempre aperte per Enrico Mentana". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sottolineando che "è un grande professionista dell'informazione e della televisione italiana: con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro". (ANSA

P.S. BERLUSCONI, AL 99% A SETTEMBRE TORNA LA RUOTA DELLA FORTUNA

(ANSA) - "Al 99% a settembre ripartiamo con La Ruota della Fortuna": lo ha detto l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a margine di una conferenza stampa a Cologno Monzese.

pier silvio berlusconi

PIER SILVIO BERLUSCONI: “NON MI È PIACIUTO IL LAVORO FATTO SULL’ISOLA. LUXURIA? PENSO DI CONOSCERLA, SCHERZAVA. SIAMO SOPRA LA RAI MA NON È PRIORITÀ. ALLA DE FILIPPI ABBIAMO OFFERTO AMICIZIA E STIMA”

Estratto dell'articolo di Andea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

L’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha dato appuntamento a Cologno Monzese alla stampa, a un mese di distanza dalla presentazione dei nuovi palinsesti 2024-2025 per tracciare un bilancio sulla stagione televisiva settembre 2023-maggio 2024. […] “Siamo il primo editore italiano in Italia. – ha affermato – Abbiamo lavorato tanto e ci credevano in pochi sia in azienda che nel mercato. Il sistema Mediaset (tv, radio, digital e dooh) raggiunge ogni settimana il 96% della popolazione italiana, caso unico in tutta Europa e nel mondo”.

bianca berlinguer

“Da settembre a maggio nelle 24 ore il totale Mediaset è sopra la Rai. – ha detto a FqMagazine – Ma ripeto sempre che non è un nostro obbiettivo. […] Ma non possiamo sostenere la concorrenza delle Olimpiadi e gli Europei, la loro quantità di spese e investimento della Rai. La nostra volontà e dare più contenuti ricchi possibili al nostro pubblico. Ma stare davanti alla Rai non è un nostro obbiettivo”.

myrta merlino

Tra i grandi successi della stagione le produzioni della Fascino e di Maria De Filippi da “Tu si qui vales” ad “Amici” si pongono come capisaldi della programmazione: “Maria è unica nel vero senso della parola. È vero che Warner Bros Discovery le aveva fatto offerta decisamente importante. Sul tavolo noi abbiamo messo stima, amicizia e intensa personale. Lei ha deciso di stare con noi”. Infine sulle prospettive di “Striscia la notizia” il prossimo anno: “Penso che Antonio Ricci stia lavorando per evolvere Striscia e renderla ancora più moderna e competitiva. Per ora non abbiamo motivo reale per cambiare, per noi è un piccolo orgoglio editoriale”.

grande fratello

Infine si è tornati sul “caso” Barbara D’Urso che ancora non ha trovato collocazione televisiva, ma si è lanciata sul mondo digital e social. “Mai avuto nulla contro Barbara – ha affermato l’amministratore delegato -, mi spiace che sia diventato un caso scritto e chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva. Ma le auguro tutto”.

“MIO PADRE SARÀ RICORDATO CON UNO SPECIALE” – Il 12 giugno ricorre l’anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Il figlio ha rivelato che ci sarà un ricordo: “Roberto Burchielli e Toni Capuozzo stanno lavorando a un piccolo speciale su mio padre, che andrà in onda prima del prime time. Abbiamo deciso di dare a tutti i dipendenti della nostra azienda la possibilità di stare assieme, un grande abbraccio comune e ricorderemo il nostro fondatore”.

silvio berlusconi e la tv 5

“NEI REALITY ESIGO IL RISPETTO” – “Non c’è una nuova linea editorial sui reality soprattuto la parola trash tanto usata non solo non mi piace e non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizionE scorsa del Grande fratello e ho trovato che ci fosSero degli eccessi e volevano dire mancanza di rispetto tra concorrenti e pubblico. Nuova linea editoriale si traduce in ‘non scegliamo i concorrenti per fare casino’, ma per le storie e ritengo il rispetto sia importante.

barbara d urso

Magari non dei professionisti dei reality e gli influencer che fanno qualunque cosa per fare qualcosa in più. Detto questo devo dire che il lavoro fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa. Se mi chiedono se siamo soddisfatti della nostra tv? Sì per certi versi, assolutamente no per altri versi. Chi fa tv sa di rischiare e di fare tanti errori. Io non intervengo sui casting, ma intervengo se c’è qualcosa che non va”.

“PENSO DI CONOSCERE LUXURIA, ERA UNA BATTUTA” – Abbiamo chiesto all’amministratore delegato di entrare nel merito dell’intervista in streaming (diventata virale) dell’opinionista dell’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli alla conduttrice Vladimir Luxuria. […] “Mi hanno raccontato qualcosa mentre tornavo dall’ufficio alle 22, ieri sera. Non ho visto né letto niente. Siccome conosco abbastanza Vladimir o penso di conoscerla, c’è stata qualche battuta in seconda lettura. Conosciamo bene il mondo dei media e dei social. Non potrei avere negatività nei confronti di Luxuria”.

pier silvio berlusconi - mediaset

“TENIAMO IL PASSO NONOSTANTE GLI EUROPEI” – “[…] Con tutta la prudenza del caso, posso affermare che anche i primi sei mesi del 2024 ci vedranno i ricavi pubblicitari aumentati del 6% circa. Teniamo il passo nonostante gli Europei di calcio di giugno”.

BERLINGUER E MERLINO RICONFERMATE – “Dei nuovi ingressi siamo soddisfatti. – ha detto Pier Silvio Berlusconi – Di Bianca Berlinguer in particolare siamo molto soddisfatti. Ma vediamo per lei anche nuovi prodotti e appuntamenti. Pomeriggio Cinque siamo tranquilli. Non abbiamo motivi per non riconfermare questo Pomeriggio Cinque alla conduzione”.

VLADIMIR LUXURIA - SONIA BRUGANELLI

PROGRAMMAZIONE ESTIVA MEDIASET – Durante l’estate Mattino Cinque avrà alla conduzione Dareio Maltese e al Pomeriggio Cinque ci sarà Simona Branchetti. L’access di Retequattro avrà una coppia inedita Roberto Poletti e Francesca Barra.

antonio ricci

TUTTI I NUMERI MEDIASET IN CRESCITA – Sono stati snocciolati da Pier Silvio Berlusconi alcuni numeri ad evidenziare la crescita dell’azienda. Trend share 15-64 24 ore totale giornata da 37.5% (2019-2020) a 40.8% (2023-2024). Grp Pubblicità (indice convenzionale usato nella scelta dei mezzi da utilizzare nella realizzazione di una campagna, ndr) target 15-64 24 ore settembre-maggio Mediaset 832.782 contro la Rai 261.301. Quindi +4.1% sulla stagione precedente. Trend share individui 24 ore totale giornata 37.7 (da 2019-2020 34.4%) di Mediaset contro 36.8% della Rai.

