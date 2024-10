Estratto dell’articolo di Francesco Rosano per il “Corriere della Sera”

imam Zulfiqar Khan - la zanzara

Elogiava come «martiri e liberatori» i miliziani di Hamas, negando le violenze sulle donne israeliane. Esprimeva nei sermoni posizioni «connotate da un forte risentimento antioccidentale e antisemita», oltre che da «retorica omofoba e antifemminista». Ma, soprattutto, poteva favorire «l’infiltrazione nel territorio bolognese di organizzazioni politico religiose e para terroriste».

Per queste ragioni, alle 6 di ieri mattina , gli agenti hanno bussato alla porta di Zulfiqar Khan — imam pachistano del centro islamico Iqraa nella periferia Nord di Bologna — e lo hanno portato in questura per essere espulso dall’Italia. Oggi toccherà a un giudice del Tribunale civile decidere se accogliere il decreto di allontanamento firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

[…]

matteo piantedosi - foto lapresse

Zulfiqar, difeso dall’avvocato Francesco Murru, non si arrende. «Vengo indicato come socialmente pericoloso solo per aver espresso delle opinioni personali, nell’ambito della mia attività di leader religioso, in relazione al conflitto israelo palestinese», dice l’imam, sostenendo di aver usato su donne e omosessuali parole simili a «quanto illustri prelati ed esponenti cattolici hanno già detto nelle loro omelie».

La richiesta di espulsione, aggiunge Zulfiqar, «è una ritorsione per essermi rivolto alla magistratura penale per ottenere giustizia». In Italia dal ‘95, sposato con una donna somala, Zulfiqar gestisce con un socio un’azienda che si occupa di rifornire kebab e pizzerie. La sua famiglia, racconta con accento bolognese il 24enne Hamza (maggiore dei tre figli di cittadinanza italiana dell’imam) è sotto choc. […]

imam Zulfiqar Khan 1 zulfiqar KHAN imam Zulfiqar Khan 3 zulfiqar KHAN zulfiqar KHAN imam Zulfiqar Khan 2