“ZELENSKY È IRRESPONSABILE QUANTO PUTIN, SE NON DI PIÙ: DOVREBBE ABDICARE"; “PERCHE’ NON TI TRASFERISCI IN RUSSIA?” -

Da liberoquotidiano.it

POVIA

Scontro a Non è l'Arena. Protagonisti del botta e risposta andato in onda domenica 13 marzo su La7, Alessandra Moretti e Povia. Ospite di Massimo Giletti, l'europarlamentare del Partito democratico si è subito scagliata contro l'artista: "Se lei non mi fa finire di parlare...". "Del costoro mia dia", replica Povia. Poi il dibattito passa alla guerra in Ucraina con la Moretti che accusa l'interlocutore di essere un comico e lui, a sua volta, che ribadisce: "Il comico è Zelensky".

Ma non finisce qui. "Noi Unione europea - spiega la dem - ci siamo schierati contro l'aggressore e dalla parte degli aggrediti". Una frase che scatena Povia: "Sì, armandoli". "Sì armandoli, le sanzioni europee - dice la Moretti - stanno già dando i primi effetti, il rublo è a terra". "Ma cosa - commenta a sua volta il cantante -, questo è solletico. Se la Russia alza un muro di 100 metri, può vivere di risorse naturali proprie".

Il confronto però non è destinato a finire, con la Moretti che rievoca i filo-Putin e no vax. "Questa qui è fuori di testa, deve parlare sono perché è un'eurodeputata", rincara la dose Povia. "Perché allora non vi trasferite in Russia, dove se si è giornalisti si viene arrestati e se si è oppositori si viene avvelenati. Ma trasferitevi lì", invita la Moretti mentre l'artista risponde per le rime: "Non hai capito niente come al solito".