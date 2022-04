IL VIDEO DI PUPI D'ANGIERI A LA ZANZARA (da 1.47')

Da La Zanzara – Radio 24

pupi d'angieri

Pupi d'Angeri, ambasciatore del Belize presso l'Unione Europea, ex collaboratore di Yasser Arafat, a La Zanzara su Radio 24 attacca Zelensky e scatena la polemica. Ad Alassio vogliono ritirargli un premio.

D’Angeri: “Non bisogna criminalizzare Putin, non serve a niente. Putin è di una intelligenza superiore alla media”. “Dal 2014 Putin sta dicendo che non vuole i missili sotto casa, che non vuole le armi chimiche, a un certo punto ha detto basta”.

putin zelensky

“Bucha? I morti li hanno messi a scacchiera, sono stati piazzati in quel modo dagli ucraini. Hanno fatto uno show, prendendo dei morti veri e mettendoli lì”. “I morti sono stati messi a proposito, senza ombra di dubbio”.

“Zelensky? E’ insopportabile, uno spaccone. Non fa il bene del suo popolo”. “Se non si tratta, non si arriva a nulla”. Poi sbrocca con Parenzo: “Zelensky sta danneggiando la signora Rossi in Italia, pensionata, che paga di più la luce. Grazie a Zelensky e a persone come lei. Paga di più la luce per colpa di persone come voi, si vergogni”.

