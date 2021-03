19 mar 2021 15:20

“ZORZI DEVE CALARE LE ALI” – LITE TRA EGOMANIACI ALL’“ISOLA DEI FAMOSI”. TOMMASO ZORZI OSA FARE UNA BATTUTA A QUEL “SIMPATICONE” DI AKASH KUMAR CHE HA USATO UN NOME DIVERSO PER OGNI TRASMISSIONE TV IN CUI È ANDATO: “MA QUANTI NOMI HAI?” – IL MODELLO SI SENTE PIZZICATO, VA IN TILT E INANELLA UNA SERIE DI FRASI SENZA SENSO: “IL TRASH NON MI APPARTIENE. FACCIO TUTTO DA SOLO, SONO IL LEADER, NON MI TROVO CON I MIEI COMPAGNI. HO CHIESTO DI ESSERE NOMINATO, VOGLIO ANDARE VIA, VOGLIO VINCERE” – E ILARY FA LA POMPIERA… VIDEO