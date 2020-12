daniele leali a non e' l'arena 2

1 – Alberto Genovese, "le ragazze lo fanno per aumentare il piacere". A Non è l'Arena la confessione dell'amico su droga e festini

Una dichiarazione choc quella che Daniele Leali, il cosiddetto braccio destro di Alberto Genovese, ha fatto in collegamento a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Intervenendo sul caso Genovese, l'uomo ha detto: "La droga dello stupro si chiama Ghb ed è un forte stimolante sessuale. Le donne lo prendono a tappini da sole per andare ai party, non ci sono persone che danno la droga alle ragazze".

Una dichiarazione che ha spiazzato il conduttore e gli ospiti in studio. Poi Leali ha continuato: "Molte volte, non sempre, le ragazze assumono la cosiddetta droga dello stupro da sole. Questa cosa deve essere sdoganata. Le ragazze si drogano di loro spontanea volontà perché aumenta il piacere sessuale: questa è una cosa che la gente deve sapere".

2 – Non è l'Arena, Daniele Leali contro Nunzia De Girolamo: "Non faccia la perbenista, lei andava ai Bunga Bunga di Arcore"

Un duro e serrato botta e risposta quello che c'è stato tra Nunzia De Girolamo e Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, a Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7.

Dopo aver visto il video di una festa a Ibiza, la De Girolamo ha subito attaccato chiedendo che tipo di feste organizzassero e sospettando che in quelle situazioni accadesse qualcosa di grave: "Le feste devono essere solo sano divertimento e un sano divertimento non è farsi di cocaina - ha spiegato - Io ballo ma non mi drogo".

Immediata la replica di Leali, che ha lanciato un'accusa pesante: "Ma lei che parla a fare visto che proteggeva Berlusconi e il Bunga Bunga ad Arcore, lei andava ad Arcore e partecipava ai festini". "Ma come si permette?", ha ribattuto l'ex deputata di Forza Italia. A quel punto Leali ha rincarato la dose: "La smetta di fare la perbenista e la moralista". Alla fine De Girolamo ha minacciato: "Si beccherà un querela per quello che ha detto. Si legga le carte del Bunga Bunga e il mio nome non lo troverà mai. Lei è agitato perché evidentemente le danno fastidio le cose che le vengono dette".

