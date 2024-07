LEI SI’ CHE CE L’HA D’ORO: JEWELZ BLU È LA MIGLIOR “PUSSY” 2024 DI PORNHUB! - BARBARA COSTA: “È TEDESCA, FU PORTATA DAI GENITORI NEGLI USA QUANDO AVEVA 9 ANNI. QUI HA STUDIATO, FINO ALL’UNIVERSITÀ - PRIMA DEL PORNO ERA UNA CAM GIRL. SI IGNORA QUALE SIA IL SUO VERO NOME, QUELLI IN RETE SONO FAKE. LA SUA PASSERINA HA UNA QUALITÀ CHE, SE NATURALE (CIOÉ NON PIALLATA DA LASER E CHIRURGIA), È UNA CARATTERISTICA RARA: E’ PERFETTAMENTE ALLINEATA, SIMMETRICA…”

Barbara Costa per Dagospia

jewelz blu 2

Non ti fissare sui suoi seni, ha tette incantevoli, lo so, e no, che fai, non ti mettere a rimirarle il c*lo, è un gran panettone, ma non è l’affare più pregiato che un gioiello di femmina come Jewelz Blu ha: Jewelz Blu è la Miglior Pussy 2024 di Pornhub! Nominata, votata, per la maggioranza dei porno-mani su Pornhub la porno star con la p*ssera più bella! Se non l’hai ancora fatto, vacci a dare un’occhiata, e approfondita, perché il quesito sarà pure scontato ma è: cosa rende superiore una f*ga da un’altra?

jewelz blu 12

Perché quella di Jewelz Blu è migliore di quella delle sue colleghe? Assolutamente non sottovalutando che ogni f*ga è un "figurino" a sé, e che i gusti di f*ga divergono e non poco, e che ogni f*ga è bella a mamma sua, si può stabilire che Jewelz Blu abbia stracciato le altre perché la sua p*sserina ha una qualità che, se naturale, sicché non piallata da laser e chirurgia, è una caratteristica rara: la f*ga vincente di Jewelz Blu ha le labbra vaginali a-l-l-i-n-e-a-t-e, senza sbavature là sotto sta livellata, para, spianata, non ha ciò che il 90 per cento e più delle donne ha, e vale a dire le labbra vaginali asimmetriche.

jewelz blu 13

Avere labbra vaginali asimmetriche è la normalità, quasi tutte là sotto non siamo "regolari", è la natura umana. E però le labbra vaginali perfettamente disposte sono diventate un must a partire dagli anni ′90 in poi, vuoi per il diffondersi della ceretta vaginale integrale, vuoi per la moda e le top model: non poche modelle del passato erano sollecitate a farsi chirurgicamente "aggiustare" in mezzo alle gambe.

jewelz blu 3

È così che andava, ai tempi. E pure nel porno, che, ai tempi, guardava alle top model – su cui l’intero pianeta sbavava – e ne rimarcava il modello corporeo. Vicende trapassate, che ci frega, al momento è Jewelz che va festeggiata, lei e la sua vagina super glabra, lei che ha 29 anni, e che fa porno da 4. Sì, ma quale porno?

jewelz blu 1

Jewelz fa tuuutto, tranne le gang bang, perché è una pornostar con porno sani principi: lei ha un obiettivo, di “restare nel porno a lungo”, di conseguenza si fa desiderare: se non è da tanto che si è data al lesbo il più scatenante, e se fin dal principio ha fatto 3some ragazzo-ragazza come non ci fosse un domani, per generi "iper strong" dobbiamo aspettare e rispettare i suoi tempi. Ma non più per l’anale: il suo debutto anal-porn è per Brazzers, in "Obsessive Anal Thoughts". E dimmi se se la cava male.

jewelz blu 11

Jewelz Blu è una ragazza tedesca, portata dai genitori negli USA quando aveva 9 anni. Qui ha studiato, fino all’università, qui ha perso la verginità vaginale col suo secondo fidanzato. Jewelz Blu prima del porno era una cam girl, il cognome d’arte è preso dal colore dei suoi occhioni ma di più dei suoi capelli, che sono tinti di blu dal 2016.

jewelz blu 10

Degno di nota il fatto che Jewelz – si ignora quale sia il suo vero nome, quelli in rete sono fake – abbia iniziato e continuato nel porno da fidanzata, seguitando ad esserlo ma con uno diverso da 3 anni. Non si sa chi è, ma non è un “civile”: nomea – ok, brutta, bruttissima, ma tant’è – che chi fa porno appioppa a chi del porno non è, ne sta fuori, non fa parte dell’ambiente.

jewelz blu 4

Jewelz non lo nasconde: “Io nei rapporti d’amore sono all’antica, mi piace un uomo che mi corteggi, e che sia galante”. Seppur non possa ed è ovvio garantire al fortunato in questione né fedeltà né monogamia, per lavoro ma pure per scelta personale, “lo scambio di coppia non mi dispiace, l’ho fatto e continuerò a farlo”, e seppur, pur bisex, con le donne Jewelz Blu voglia averci a che fare solo sui set, il suo uomo per soddisfarla… non deve essere un ultra-dotato!

jewelz blu 14

“Solo perché hai un pene grosso non significa che mi farai stare bene. Non sempre lo sanno usare. Preferisco i peni medi”. Sui set, però, Jewelz deve vedersela con arnesi enormi: lei quando porna “non vengo quasi mai, sto tutto il tempo concentrata su altro”.

Sorpresa: Jewelz nel porno proprio non gradisce… e allontana… i colleghi… più giovani!!! Lei non ci accetta scene, non ci sono santi: “Scelgo di lavorare con chi è della mia stessa fascia d’età, o più grande. Con i 20enni io ho fatto una manciata di scene: non sono sessualmente maturi, tra me e loro non scatta nessuna chimica”.

jewelz blu jewelz blu 5 jewelz blu lesbian porn video jewelz blu 16 jewelz blu 17 jewelz blu 7 jewelz blu 15