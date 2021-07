JORGINHO FRELLO È UN BEL FRINGUELLO: TANTO È FREDDO SUI RIGORI QUANTO È CALDO TRA LE LENZUOLA - IN PASSATO È FINITO AL CENTRO DEL GOSSIP PER IL MATRIMONIO IN CRISI CON NATALIA (MAMMA DEI PRIMI DUE FIGLI, VICTOR E ALICIA), PER IL PRESUNTO FLIRT CON UNA TRADUTTRICE DEL CHELSEA E PER LA STORIA CON CATHERINE HARDING, EX DELL’ATTORE JUDE LAW, MADRE DEL SUO TERZO FIGLIO, JAX - IL TRISNONNO DI VICENZA, LA MAMMA CALCIATRICE CHE GLI IMPEDÌ DI LASCIARE IL CALCIO, GLI INIZI A VERONA VIVENDO IN UN CONVENTO... - FOTO BOMBASTICHE