IL LENTO DECLINO DELLA TRASH TV - "BARBARIE" D’URSO E IL SUO CIRCO DI PREZZEMOLINI, MORTI DI FAMA E FUORIUSCITI DALLA CASA DEL “GF VIP” NON TIRA PIÙ COME UNA VOLTA: SONO SETTIMANE CHE “POMERIGGIO CINQUE” NON VINCE CONTRO “VITA IN DIRETTA” E ANCHE “DOMENICA LIVE” E “LIVE-NON È LA D'URSO” ZOPPICANO – MA PERCHÉ ACCADE? PERCHÉ I PROGRAMMI "FOTOCOPIA" NON TIRANO PIÙ. E LA PANDEMIA HA RESO I TELESPETTATORI MENO DISPONIBILI A SORBIRSI LA FUFFA DELLO SVIPPATO DI TURNO - VIDEO

Stefano Bini per "Libero quotidiano"

barbara d'urso 2

Il troppo stroppia e Mediaset se ne sta accorgendo. Sono settimane che Pomeriggio Cinque non vince contro Vita in Diretta; è vero che il traino del Il Segreto non è più quello di un tempo, ma il dato oggettivo è che il programma di Barbara d' Urso si salva sul preziosissimo target commerciale ma non su quello totale.

Le partite perse sono altre due, quella di Domenica Live e di Live-Non è la d' Urso; tralasciando ancora una volta il target commerciale, su cui i due programmi sono vincenti poiché hanno un pubblico più giovane del diretto concorrente, qualcosa non va. Picchi o non picchi d' ascolto, zero virgola o meno, Domenica Live è risultata vincente pochissime volte su Da noi... A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini; il primo si attesta su uno share del 12% mentre Rai1 veleggia quasi sul 14.

barbara d'urso contro iconize 6

Semi-dramma per la prima serata, in cui Live-Non è la d' Urso, nell' ultima puntata, si è accomodato sull' 11% di share, facendo 1/3 dei telespettatori della fiction di Rai1 e quasi la metà dello share. In seconda serata, la d' Urso è volata al 23%, ma questo accade per mancanza di alternativa sulle altre reti e perché lo spettatore prima di andare a letto vuole leggerezza e zero impegno; la partenza della trasmissione al 7% non giova alla rete, a Publitalia e alla stessa d' Urso.

guendalina canessa a pomeriggio cinque 13

Perché accade questo? Semplicemente perché Pomeriggio Cinque è la base di tutti i programmi di Barbarella; Domenica Live è la fotocopia soft del dì di festa, mentre Live è nient' altro che l' approfondimento dei due programmi precedenti, durando 4 ore. Avere la fiducia dei dirigenti di un' azienda è importante perché aiuta a lavorare meglio, ma se in una tv commerciale vengono a mancare pezzi di pubblico, allora una riflessione è d' obbligo.

barbara d'urso barbara d'urso 2 barbara d'urso 1 barbara d'urso e fabio testi 4 barbara d'urso e valeria marini 2 barbara d'urso mangia i biscotti cinesi 3 vittorio sgarbi guarda sotto la gonna di barbara d'urso 2 barbara d'urso e pupo 3 gabriel garko bacia barbara d'urso 1 gabriel garko bacia barbara d'urso barbara d'urso matty il biondo ospite di pomeriggio 5 3 barbara d'urso silvio berlusconi 1 barbara d'urso nel deserto BARBARA D'URSO INTERVISTA PILAR E JAVIER RIGAU barbara d'urso 3 guendalina canessa a pomeriggio cinque 12