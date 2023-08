? I wanna dance with Tonali… with Tonali the Geordie ? La Tonali-mania prosegue a Newcastle e i tifosi gli hanno dedicato un nuovo coro. pic.twitter.com/wHvqIg4m29 — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) August 20, 2023

Ivan Rota per Dagospia

di caprio vittoria ceretti

Leonardo Di Caprio ha una nuova fidanzata italiana che si chiama Vittoria Ceretti. La coppia é stata paparazzata vicino a una gelateria a Santa Barbara : lei ha preso un cono gelato, mentre lui un macchiato freddo. Vittoria Ceretti, nonostante abbia solo venticinque anni é giá stata sposata per tre anni con il deejay Matteo Milleri. La ragazza ha a che fare con Lugano dove ha facoltosi parenti. Inoltre gira voce sia amica di Taylor Mega.

Orietta Berti ha ricordato un episodio che ha coinvolto Cristiano Malgioglio e il divo americano, come ricorda Fabiano Minacci: “Digli cosa hai fatto a Leonardo Di Caprio , diglielo! Eravamo al Four Season a Los Angeles a fare colazione, eravamo andati a prendere il caffè. Sai in quei bicchieroni grandi? C’era anche Leonardo lì. Cristiano appena vede uno bello non capisce più niente, ha iniziato tutto a tremare e gli ha buttato tutto il caffè addosso . Lui tutto gentile ha pure detto ‘I’m sorry!“, cioè si è pure scusato!”

Selvaggia Lucarelli pare super confermata cosí come Rossella Erra . Alberto Matano confermatissimo per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Solo Paolo Belli non ha ancora firmato il contratto e fa gli scongiuri .

angelina manga wax

Ora si sono svegliati tutti : molti webeti affermano che , all’ interno della scuola di Amici, tutti quanti sapevano della relazione tra Angelina Mango e il collega Wax. Loro non lo hanno mai ammesso.

Ieri Sonia Bruganelli ha pubblicato un post su Twitter: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente“. Al tweet ha risposto Edoardo “Forum” Donnamaria: “Grande, grandissima verità“.

La di lui ex fidanzata, conosciuta al GF Vip, ha dato i numeri pubblicando parole che ha poi cancellato. Ecco cosa ha scritto Antonella “ bambola assassina “ Fiordelisi: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante e visto che ogni volta fai pensare attraverso i social cose non vere, perché ti piace illudere le persone, ti dò il permesso di pubblicare l’ultima nostra chat del 28 luglio.

fiordelisi

E ha proseguito “ Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi e mi ha detto di no e che non vuole stare con me. E poi parla del post relazione?”

Grande interesse sui social per le immagini di Kanye West e la neo moglie Bianca Censori con lei che passeggia quasi nuda per le strade italiane. Forse a causa del caldo, lui si è coperto persino testa e volto , ma in calzini e senza scarpe. Forse non voleva farsi riconoscere , ma la moglie Bianca era al suo fianco con un completo effetto nude look color carne.

kanye west bianca censori

Torna nel weekend Bergamosex, storica kermesse erotica con oltre 50 artiste, spettacoli dal vivo e tanti ospiti. Da venerdì 25 a domenica 27, negli spazi della discoteca Bolgia , sono presenti alcune famose star hard . Come Malena nel ruolo di co-conduttrice. Inoltre Valentina Nappi e Priscilla Salerno, Martina Smeraldi e la lombarda Vanessa Bruni, che è l'unica attrice ad aver recitato con il pornodivo Rocco Siffredi e con il suo alter ego su Netflix: l'attore Alessandro Borghi. L'affascinante attore italiano interpreta infatti il divo negli anni d'esordi del secolo scorso, nella serie "Supersex" di Netflix che è in uscita nei prossimi mesi: in un episodio è presente la scena passionale, girata con la giovane attrice hard lombarda.

Sandro Tonali ha salutato il Milan per la cifra astronomica di 70 milioni di euro. Tanto ha pagato il Newcastle e nel Regno Unito è già una star tanto che gli vengono dedicate canzoni. "I Wanna Dance With Somebody" di Whitney Houston è diventata la base del nuovo coro dei tifosi del Newcastle per il già idolo Sandro Tonali. Le donne lo pressano, ma con lui c’ é la fidanzata Giulia Pastore.

Come Alberto e Charlene di Monaco, anche in Italia c’è una coppia che si è lasciata : vivono in due case diverse, ma nessuno ne parla. Si vedono solo “innamorati” ogni anno ad Agosto in foto. Quest’ anno no…

bergamo sex

Gossip vintage. Proprio ora che si sta girando il remake de Il Gattopardo con Kim Rossi Suart, Saul Nanni, Bededetta Porcaroli e Deva Cassel (un cast che ha suscitato molte critiche) vi diciamo un piccolo segreto. Marisa Alassio, l’ attrice di Poveri ma Belli, anni ha detto che l'unico suo rimpianto é stato quello di non aver accettato il ruolo di Angelica Sedara propostole da Luchino Visconti nel film, ruolo affidato poi a Claudia Cardinale. Il marito nobile glielo impedí. Visconti si era letteralmente invaghito di lei come ricordava la grande Gaia Servadio.

antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi