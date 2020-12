12 dic 2020 19:50

DI LEOTTA MA NON DI GOVERNO – LA BOMBASTICA DILETTA SI FA BEFFE DEL DPCM E CAMMINA PER STRADA SENZA MASCHERINA PRIMA DI RAGGIUNGERE LO STADIO DI SAN SIRO: LA FOTO SU "CHI" SCATENA LA BUFERA SUI SOCIAL - DILETTA RISPETTA INVECE IL DISTANZIAMENTO DATO CHE NELLA FOTO APPARE DA SOLA. ALMENO FINO A QUANDO NON RAGGIUNGE IL SUO STAFF CHE INVECE INDOSSA LA MASCHERINA. AVRÀ MESSO LA MASCHERINA DOPO ESSERE SALITA A BORDO DEL VAN?