LESBICHE AL BACIO (MA NON IN TV) - IL CANALE HALLMARK, GIGANTE DEI BIGLIETTI D'AUGURI, CENSURA UNO SPOT CHE MOSTRA LE NOZZE TRA DUE DONNE, CON L'AGGIUNTA (TRASECOLIAMO) DI UN BACETTO ROMANTICO. IL TUTTO PER UBBIDIRE A UNA PETIZIONE CONTRO ''LO STILE DI VITA PECCAMINOSO'' FIRMATA DA 28MILA PERSONE - IL CANALE È DI PROPRIETÀ DI NBC, ED È STATO SOMMERSO DI CRITICHE DALLA COMUNITÀ LGBT, CON ELLEN DEGENERES CHE TWITTA…

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Un bacio omosessuale in tv, Oltreoceano fa ancora discutere. Hallmark Channel, canale americano di NBC Universal, è al centro di una controversia con Zola, sito di organizzazione di matrimoni. A fronte di diverse polemiche rivolte dai telespettatori, la rete ha infatti deciso di rimuovere dal suo palinsesto uno spot che raffigurava due sposine intente a baciarsi.

SPOT HALLMARK CENSURATO

Entrando nella specifico della querelle, è giusto sottolineare il fatto che Zola abbia preparato una serie di spot raffiguranti diversi tipi d’amore, da quello eterosessuale a quello omosessuale (rappresentato nella fattispecie da due spose). L’intento dell’azienda era quello di celebrare il sentimento che spinge due persone a passare il resto della vita insieme, senza fare alcuna distinzione di genere. Hallmark Channel, allarmato dal sorgere di proteste da parte di alcuni telespettatori, ha deciso però di rimuovere la pubblicità Lgbt. In primis la petizione dei conservatori di One Million Moms, divisione dell’American Family Association il cui scopo è “lottare contro l’indecenza“, che, insistendo sulla vocazione familiare del canale, ha dichiarato:

“L’intrattenimento per famiglie non è lo sbocco in cui essere politicamente corretti forzando la tolleranza e l’accettazione dell’omosessualità, uno stile di vita peccaminoso che le Scritture chiaramente considerano sbagliate”.

La petizione ha raccolto sinora oltre 28.000 adesioni.

SPOT HALLMARK CENSURATO

La reazione di Zola, alla decisione di Hallmark, è stata quella di eliminare tutti gli spot previsti sul canale Usa. Mike Chi, Chief Marketing Officer di Zola, ha commentato a The Hollywood Reporter la decisione di non distribuire più i suoi sponsor sulla rete:

“L’unica differenza tra gli spot che sono stati segnalati e quelli che sono stati approvati è che i primi non soddisfacevano gli standard di Hallmark, tra cui un bacio di una coppia lesbica. Hallmark ha approvato soltanto lo spot in cui si baciava una coppia eterosessuale. Tutti i baci, le coppie e i matrimoni sono celebrazioni uguali dell’amore, e non faremo più pubblicità su Hallmark“.

bacio tra ellen degeneres e jennifer aniston 14

Dal canto suo, anche Hallmark ha tentato di difendersi dalle accuse, risultando davvero poco convincente:

“Il dibattito che accendeva la trasmissione di questi spot distraeva dallo scopo della nostra rete, che è quello di intrattenere“.

Insomma, i filmati controversi non verranno trasmessi perché non intrattengono abbastanza, bensì infastidiscono. Segno del fatto che la comunità Lgbt deve ancora lottare per farsi valere. Non solo in Italia, come spesso si sottolinea, ma in tutto il resto del mondo. Nel frattempo è partito l’hashtag #BoycottHallmarkChannel. A schierarsi pubblicamente contro il canale anche la star lesbica Ellen Degeneres.