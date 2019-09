LESBO-FURBATE - SE QUALCHE ALLOCCO AVEVA ABBOCCATO ALLA SVOLTA SAFFICA DI TAYLOR MEGA, SI SVEGLI: LE SLINGUATE CON GIORGIA CALDARULO, EX CORTEGGIATRICE DI “UOMINI E DONNE”, SONO SOLO UN’ESCA ACCHIAPPACITRULLI (E ACCHIAPPA COPERTINE)

Da https://it.notizie.yahoo.com

IL BACIO LESBO DI TAYLOR MEGA ALLA SUA NUOVA COMPAGNA

Taylor Mega è sostanzialmente ormai una prezzemolina del gossip, soprattutto grazie alle continue novità nella sua vita sentimentale. Dopo la sua breve apparizione al Grande Fratello, la web influencer pare aver deciso di approfondire la speciale amicizia con la toscana Erica Piamonte. In varie occasioni le due si sono mostrare insieme sui social in atteggiamenti ambigui, fino a che Erica ha scoperto di essere stata “tradita” da Taylor con un’altra donna. Si tratterebbe per la precisione di Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

taylor mega

La foto del bacio tra Giorgia e Taylor è stata pubblicata di recente su un noto magazine di gossip. Così, ancora una volta, la Mega è riuscita a far parlare di sé sui principali giornali e siti nazionali. Tuttavia Amedeo Venza, anche lui noto web influencer, ha dichiarato che la sua collega non ha in realtà delle tendenze omosessuali. La sua sarebbe nient’altro che una tattica per ottenere sempre più visibilità e notorietà.

Taylor Mega finge per interesse?

taylor mega 3

Secondo l’opinione di alcuni, dunque, Taylor Mega fingerebbe di essere omosessuale per ottenere un continuo riscontro mediatico. Non sarebbe del resto per lei la prima volta, visti le sue numerose liaison con personaggi di un certo spessore. La scorsa estate, per esempio, è stata paparazzata in compagnia di Flavio Briatore nonché di altri ricchi imprenditori stranieri. Poi è arrivata la sua presunta relazione con Erika, sostituita ora dalla nuova fiamma.

taylor mega 2

Amedeo ha dunque invitato Taylor Mega a non prendere in giro i fan, così come le persone davvero omosessuali. Con questo suo comportamento, l’esperta di look rischia infatti di risultare a lungo andare poco credibile, visto che ha avuto tante storie con uomini di ogni età e status sociale.