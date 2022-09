LESBO PIG - CHE CASINO PER UN CARTONE ANIMATO: “PEPPA PIG” HA INTRODOTTO UNA COPPIA DI MADRI LESBICHE NELLA SERIE E MOLLICONE (FRATELLI D'ITALIA) E’ PARTITO SUBITO CON LA CANTILENA DELL’”INDOTTRINAMENTO GENDER” (BOIA CHI PEPPA!) – IL RESPONSABILE DELLA CULTURA DI FDI HA GIA’ INTIMATO ALLA RAI DI NON TRASMETTERE IL LESBO-EPISODIO – IL SINISTRATO FRATOIANNI: “A QUESTO PUNTO ELIMINIAMO QUI QUO QUA CHE VIVONO CON LO ZIO E MASHA CHE CRESCE CON ORSO” - VIDEO

federico mollicone

Marco Zonetti per www.vigilanza.tv

Lo storico cartone animato Peppa Pig ha introdotto lo scorso martedì 6 settembre, nell'episodio dal titolo Families (Famiglie) andato in onda sul canale britannico Channel 5, una coppia di orse polari lesbiche madri del personaggio Penny Polar Bear. Che nel corso della puntata presenta così le sue due mamme: "una fa il medico e l'altra cucina spaghetti".

federico mollicone foto di bacco (2)

La "famiglia arcobaleno" in questione, la prima nei diciotto anni di messa in onda della longeva serie vista in 180 Paesi, è stata introdotta nel cartone animato a seguito di una petizione firmata da oltre 20.000 persone che chiedeva per l'appunto d'inserire una coppia omogenitoriale nella serie, allo scopo di non far sentire "esclusi" da Peppa Pig i bambini figli di coppie dello stesso sesso, che potrebbero essere sottoposti ad atti di bullismo da parte di altri bambini per ignoranza.

peppa pig 4

La notizia in Italia è stata accolta assai negativamente da Fratelli d'Italia che, attraverso il suo Deputato Federico Mollicone, esponente della Commissione di Vigilanza Rai, ha invitato la Tv pubblica che trasmette Peppa Pig su Rai Yoyo e su RaiPlay a non mandare in onda l'episodio in questione.

PENNY L ORSO POLARE CON DUE MAMME IN PEPPA PIG

Una scelta che sarebbe "inaccettabile" per l'Onorevole Mollicone, il quale sottolinea: "A farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender".

peppa pig 1

A stretto giro, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha replicato: "Attenzione! C’è un nuovo nemico in Italia! È Peppa Pig. Fratelli d'Italia chiede alla Rai di non trasmettere la puntata in cui Penny Polar Bear presenta a Peppa le sue due mamme. Una notizia per loro: le famiglie arcobaleno esistono e nessun bambino sarà traumatizzato dalla scoperta della loro esistenza".

nicola fratoianni 4

E ancora: "A questo punto, suggerisco a Meloni di eliminare Qui Quo Qua, i tre nipotini che crescono con Paperino. Oppure Masha, che cresce addirittura con Orso. La censura preventiva ci ricorda chi sono e da dove vengono i patrioti nostrani.

nicola fratoianni 2

La volontà di oscurare una famiglia arcobaleno di orsi polari invece non solo è ridicola ma rivela le loro reali intenzioni: cancellare le famiglie arcobaleno in carne e ossa. Non glielo permetteremo. Anzi, ci batteremo con ancora più forza per il riconoscimento di pari diritti per i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno. È una questione di civiltà".

angelo bonelli e nicola fratoianni