LESBO POWER - SARA LUVV E BREE MILLS SONO DUE DONNE, UNA SI VESTE DA UOMO, L’ALTRA DA DONNA, SONO SPOSATE, HANNO DUE FIGLI E IL LORO LAVORO È IL PORNO - BARBARA COSTA: “BREE MILLS E’ UNA PRODUCER, REGISTA E CREATRICE DI SITI PORNO DI SUCCESSO - I SUOI FILM SONO CERCATI PRINCIPALMENTE DA UN PUBBLICO DI MASCHI ETEROSESSUALI E HANNO COME BASE UNA SCENEGGIATURA PRECISA, RAFFINATA, ELABORATA…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

bree mills sara luvv tw

Si chiamano Sara Luvv e Bree Mills. Sono due femmine. Hanno le f*ghe. Una si veste da uomo, l’altra da donna. Una si trucca, l’altra no. Sono sposate. Hanno due figli. Il loro lavoro è il porno. C’è qualcosa in quanto elenco che non ti sta bene, che ti dà fastidio? Se la risposta è sì, ti devi vergognare. Tu, mica loro.

Se ti rode, in qualsiasi posto, per qualsiasi f*ttuto motivo, amico, fattela passare, sei tu che hai e ti fai problemi, e tanti, e gravi, sei tu che ti illudi migliore e retto e superiore nella tua consona e consonante eterosessualità che credi minacciata, "infettata" da altre identità che guarda, amico, non ti fanno nulla, non sfiorano la tua pelle, il tuo sesso "giusto": di te se ne fregano altamente, se non fosse per i tuoi marci (pre)giudizi fastidiosi che rompono l’anima a chi vuole niente altro che costruirsi e viversi una vita accanto alla tua.

bree mills cougar queen

È un suo diritto, come lo è non essere scocciato nelle sue sacrosante scelte, personali e lavorative, e poi senti, retrogrado, non mi tediare, non mi fare incaz*are, attento che lo dico, lo svelo, il tuo abbonamento a "Adult Time", il Netflix del porno. Niente scuse, ci sei pure tu, tra quelli che si spassano il pene coi porno lesbo, e non dirmi che lo ignori, che a capo di tali porno-lesbici-incrociamenti, c’è lei, il boss, colei che se vedi altre a lei affini nel modo di vestire, essere, amare, fai lo schifiltoso, e ti sa di scandalo: Bree Mills, quella femmina lesbica lì, sai chi è, è quella che ti fa dimenticare che il porno che stai guardando è finzione. Bree è producer, regista ma più importante è creatore (creatrice?) di siti porno di successo che implicano visiva fedeltà. Inutile che fai lo gnorri: vuoi che non si sappia?

family fantasies by bree mills

Quelli by Bree Mills sono porno cercati principalmente da un pubblico di maschi eterosessuali. Porno riflettenti ginecei, dove l’apporto penico non è superfluo bensì minimo. Fuori dal set, Bree e Sara Luvv sono moglie e moglie, sono moglie e marito, al diavolo, davvero conta definirle? Bree e Sara sono una coppia con tutte le gioie e caz*i e scaz*i e noie e soddisfazioni di chi forma una famiglia.

Con una quotidianità forse meno noiosa visto il lavoro che fanno (sebbene Sara, coi bambini piccoli, a pornare sia ferma) e la passione che ci mettono, nel porno, lesbo, in serie, a puntate, f*ga contro f*ga, f*ga su f*ga, e f*ga perché no in chiave horror, sesso misto a suspense, a cinematografica morte, omicida, cruenta, porno coreografata: la base è una sceneggiatura precisa, raffinata, elaborata da… l’uomo? donna? senza dubbio persona Bree Mills.

bree mills on set 5 (2)

Ma stai zitto, non mi dire che quanto sono e fanno gli altri non ti importa, basta che lo facciano a casa loro, nel loro letto e non nel tuo! È questa una tesi tra le più b*starde, non si può sentire, e poi a Bree Mills sai che gliene interessa, lei che i suoi pensieri, incubi, fantasie, posizioni politiche te li mette lì, nei porno che gira, porno nati in opposizione a quanto da lei letto in letteratura sottobanco, libri porno-pulp anni '50, libri vere catastrofi sociali, propagatori dei più nefasti tòpoi lesbici (le lesbiche insidiano le ragazze più fragili! fanno loro il lavaggio del cervello! le lesbiche sono pericolose, da curare, da rinchiudere!).

bree mills

E sia ringraziato Dio che Bree sia nata da un padre che ha fatto coming out quando lei aveva 8 anni: proprio grazie ai cog*ioni di un tale padre gay, Bree è cresciuta in un ambiente leale, fortuna che troppi pochi in Italia hanno, anche se confido nelle nuove generazioni (Bree ha fatto coming out l’ultimo anno di scuola superiore, come filma in "Teenage Lesbian"). No, aspetta, come dici? Ho sentito bene?

bree mills alina lopez kendra spade

Secondo te Bree è lesbica per virus, per contaminazione paterna? Sul serio credi a tali boiate, o lo fai apposta, tanto per spararla grossa? Ma in quale caz*o di epoca somara sei incagliato? Cadiamo tutti da qualche parte lungo la scala Kinsey. Credimi, amico, è ora che esci dalle ragnatele di un sussiegoso moralismo da due soldi. In una parola: svegliati!!! Entra nella realtà, nel presente, prova a volerti più bene, ed elimina ogni livore verso chi ritieni "diverso", quando è tale solo nelle tue sinapsi bacate. Scegliti un porno di Bree Mills: magari una sana auto-chiavata ti sana il cervello, e ti si alleggeriscono, oltre a pene (o ovaie), mente e cuore.

