Ivan Rota e il pallonaro Sor Rotella per Dagospia

Il fanstasma di Mark Caltagirone:Silvia Toffanin a Verissimo ha intervistato Orietta Berti e le ha chiesto: “Orietta dimmi tutto di Pamela Prati, ti voglio schietta come tu sai essere“. Orietta ha quanto detto al GF Vip: “Pamela ha raccontato tutto la sua storia. Io le ho detto che con il cuore posso esserle vicino, ma con la mente no. Perché la sua è una storia così inverosimile che io non ci posso credere…”

E la Prati invece ha pubblicato la foto dei fiori che Marco Bellavia le ha mandato a casa accompagnati da un tenero bigliettino con la scritta :” Io ti aspetto. Mi manchi? Marco”. Cosa ci dobbiamo aspettare? Lo chiediamo direttamente a Silvia Toffanin.

Anna Pettinelli da Mara Venier a Domenica In ha detto che Selvaggia Lucarelli avrebbe un po’ di colpa per l’eliminazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le Stelle.“A me è dispiaciuto che sia uscito. Io non ho capito perché non hanno tirato fuori il salvacondotto ( i ballerini-opinionisti Sarà Di Vaira e Simone Di Pasquale lo potevano salvare), secondo me c’entra un po’ la fidanzata. Proprio non capisco, o meglio, mi sono fatta una mia idea. Secondo me c’entra per com’è fatta Selvaggia, visto che lei è una divisiva e secondo me è per questo che i telespettatori non hanno premiato Lorenzo.”

Una bestemmia al GF Vip? All'invito degli autori di dirigersi nel confessionale, in una prima clip diffusa in rete sembra dire:”P…o Dio, che paura", parole che vedrebbero Edoardo Donnamaria squalificato. Ad un secondo ascolto sembra dire:” Oddio, che paura”. Rimaniamo in attesa.

Grande Fratello (co) Vip. Anche Alberto De Pisis é positivo. E così il numero degli isolati era salito a sei: Luca Onestini, forse il ‘paziente zero’, positivo asintomatico che avrebbe passato il virus ai compagni, e poi Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich. Anche Pamela Prati, ultima eliminata di puntata, è risultata positiva. Ieri sera peró Goich e Rossetti si erano negativizzate.

Nikita Pelizon,sedotta da Luca Onestini, dice: “I cricetini nella mia testa mi dicono di lasciar perdere, ma non so se riuscirò a resistergli quando tornerà”. E lui: “Mi sento come un leone in gabbia” . Lei poi é dubbiosa. Il di lei ex fidanzato Valerio aveva fatto volare sopra la casa un aereo con la scritta: “Ci sono e ci sarò”. Vabbé.

Micol Incorvaia non amerebbe lavarsi i capelli . A dirlo Oriana Marzoli che ha detto a Edoardo Donnamaria: “Ma come facevi a stare con lei? L’ho vista nel bagno e aveva i capelli sporchissimi!”. Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata di Edoardo aggiunge: “Secondo me non si lava perché vuole sembrare una ragazza qualunque come le donne a casa, così si prende i loro voti”. Solidarietà femminile al GF Vip…

Lesbo trash al GF Vip:“Mi passavi davanti ogni giorno mezza nuda e alla fine… ci siamo divertite”, si dicono Giale De Donà e Taylor Mega entrata a spronare l’amica diventata sin troppo casta tanto da essere soprannominata Suor Giale. Poi Taylor ripete di essere stata a letto con Alberto De Pisis: lui aveva ventotto anni e lei è stata la sua prima e unica donna. De Pisis ha dichiarato di essere gay.

Edoardo Tavassi ha sempre dichiarato che Taylor Mega è la sua donna ideale e Alfonso Signorini gliela ha fatta incontrare. Il gieffino era emozionatissimo, ma poi ha assalito Oriana Marzoli che in settimana gli aveva dato del “cesso”. Lite furibonda tanto che, dopo la diretta, lei si é messa a piangere.

George Ciupilan ha ricevuto la visita della madre e poi i video della nonna, del cugino e infine del padre violento che gli ha teso la mano. Il ragazzo ha accettato di fare pace. Pare sia stato proprio lui a chiedere di rivedere il padre.

Sarà contenta Belen Rodriguez a sentire il suo ex parlare dei “piedini” che le faceva al ristorante. E che è stata la prima a mandargli il messaggio: “Come stai?” Il conduttore chiosa : “Piedino fa rima con?” Spinalbese intanto va sotto le coperte a fasi alterne con Oriana Marzoli.

Occhi attenti e indiscreti hanno attentamente osservato i tweet di Taylor Lianne Chandler, bombastica ex fidanzata di Michael Phelps, il pluricampione di nuoto americano. Tra i tanti alcuni fanno riferimento a "marachelle e segreti olimpionici", "doppio olimpionico e doppio divertimento", "primo olimpionico AB", "stallone italiano"... Le foto ritraggono tutte senza ombra di smentita Alessio Boggiatto, rivale di Phelps in tre finali olimpiche. Quanto ci sarà di vero?

