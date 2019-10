LESBO VINTAGE! QUESTE SCANDALOSE FOTO COMPARVERO NEL 1903 SUL NUMERO SPECIALE DI 'VANITY FAIR' (NIENTE A CHE FARE CON QUELLO ODIERNO) INTITOLATO 'LE BIFORCATE', CIOE' DONNE IN PANTALONI CHE SI COMPORTAVANO DA MASCHI, DORMIVANO INSIEME E SI SCULACCIAVANO

Le donne edoardiane non erano così pudiche come si pensa. Queste foto risalgono al 1903, furono pubblicate in una edizione speciale della rivista americana ‘Vanity Fair’, che non aveva nulla a che fare con quella conosciuta oggi.

Non si era soliti vedere gambe nude, anzi non si era soliti vedere le gambe, ben nascoste sotto lunghi vestiti perciò oggetto di mistero e desiderio. Qui le modelle le mostrano al naturale o le esibiscono in pantaloni stretti, hanno atteggiamenti maschili, bevono e fumano come uomini, vanno a letto con altre donne, si sculacciano. Le chiamavano le ‘biforcate’, proprio perché indossavano il cavallo dei pantaloni e indulgevano in pose gay.

Tra loro c’era il sex symbol Lona Barrison, attrice nota per le sue esibizioni rischiose da vaudeville insieme alle sorelle. Erano cinque bionde che ballavano, si tiravano la gonna al ginocchio e chiedevano: «Volete vedere la nostra fica?». Il pubblico pagante rispondeva di sì, e loro alzavano di più.

Il numero del magazine ebbe grande successo, ma a causa della bancarotta la pubblicazione chiuse un anno dopo.