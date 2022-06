LET IT SNOW! - HBO HA ANNUNCIATO CHE PRODURRÀ UNA SERIE SEQUEL DI "TRONO DI SPADE", INCENTRATA SU JON SNOW, IL POPOLARISSIMO PERSONAGGIO INTERPRETATO DA KIT HARINGTON - LA FINE DELLA SERIE DI GEORGE R.R. MARTIN ERA STATA UN TRAUMA PER L'ATTORE INGLESE, CHE HA RIVELATO CHE ALLA FINE DELL'ULTIMA STAGIONE HA AVUTO PROBLEMI DI DEPRESSIONE, ALCOLISMO E PENSIERI SUICIDI E DI ESSERE STATO IN RIABILITAZIONE PER DISINTOSSICARSI…

Chiara Ugolini per www.repubblica.it

Mentre i fan fanno il conto alla rovescia che li separa dal 22 agosto, quando in contemporanea con la messa in onda della tv via cavo americana, su Sky e in streaming su Now approderà l'attesissima serie House of dragon, prequel del Trono di spade arriva la notizia che Kit Harington tornerà a vestire i panni del personaggio che lo ha reso star globale: Jon Snow.

Holllywood Reporter lo scrive in anteprima specificando che il progetto è proprio agli albori e che con molta probabilità la nuova serie sarà un sequel dei fatti accaduti alla fine della ottava stagione. Per questo ci sono buone probabilità di vedere tornare anche Arya Stark (Maisie Williams) e Sansa Stark (Sophie Turner).

La serie creata da David Benioff e Dan Weiss, tratta dal ciclo di romanzi fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin ha cambiato il panorama televisivo per sempre e ha conquistato tutti i record della serialità (compreso quello per lo show più piratato): 160 nomination e 59 Emmy, otto stagioni fino all'epico finale, che però non è piaciuto a tutti compreso lo stesso autore fantasy che - forse per questa ragione - ha deciso di essere più coinvolto nell'adattamento dei suoi romanzi e infatti sarà cocreatore della serie nuova, quella tratta dal romanzo Fuoco e Sangue ambientata 200 anni prima degli eventi citati nel Trono di spade e incentrata sulla storia della Casa Targaryen, che vedremo questa estate.

Per Harington tornare a vestire i panni impegnativi di Jon Snow immaginiamo sarà un compito pieno di sfide. L'attore inglese, 35 anni, infatti ha raccontato che alla fine dell'ultima stagione ha avuto problemi di natura psicologica: depressione, alcolismo e pensieri suicidi e di essere stato in riabilitazione per disintossicarsi. In questo percorso lo ha aiutato la moglie, Rose Leslie, conosciuta proprio sul set della serie (era Ygritte con cui Snow aveva una relazione), che ha sposato nel 2018 e con la quale ha avuto un figlio nel 2021.

Harington ha ricevuto due candidature agli Emmy, come attore non protagonista e attore protagonista sempre per Jon Snow. Dopo che la serie si è conclusa nel 2019, Harington ha recitato negli Eternals della Marvel nei panni di Dane Whitman, è apparso in un episodio di Modern Love, la serie di Amazon e ha recitato a teatro nell'Enrico V di Shakespeare al Donmar Warehouse di Londra.

