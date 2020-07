LET’S TWEET AGAIN! ISOLA DELLA CORNA EDITION – “MOMENTO PIÙ ALTO DELLA PUNTATA: ANTONELLA ELIA CHE FA PIPÌ DAVANTI AL TENTATORE COME UNA SAVAGE QUALSIASI” – “QUESTA È LA PUNTATA DEL FALÒ DI CONFRONTO TRA BELEN E STEFANO CON ALESSIA CHE VESTE SIA I PANNI DI TENTATRICE CHE QUELLI DELLA CONDUTTRICE?” – “MANILA CHE LECCA LA FACCIA DEL TENTATORE. LORENZO ADESSO LANCIA IL TABLET PER ARIA E…” - VIDEO

DAGOSELEZIONE

temptation island 3

Giuseppe Candela@GiusCandela

Questa è la puntata del falò di confronto tra Belen e Stefano con Alessia che veste sia i panni di tentatrice che quelli della conduttrice? #TemptationIsland

Francesco De Collibus @fdecollibus

Adoro quando all’inizio di #TemptationIsland Bisciglia premette “per rispettare le misure anticovid tutte le corna di questa puntata si sono svolte mantenendo la distanza di sicurezza”.

Maria Teresa D.@egyzia

Bisciglia centra totalmente il suo ruolo in #TemptationIsland.

Far durare il programma.

“No, aspetta”.

“Il percorso è lungo”.

Trash Italiano@trash_italiano

temptation island 5

- cosa vuoi fare da grande?

- un Tezenis Fashion Party

#TemptationIsland

T??s??? ?s s?ss???? ?s???? @Tristan__esdpv

MANILA CHE LECCA LA FACCIA DEL TENTATORE COSA HO APPENA VISTO #TemptationIsland

MANDO UN BASCIO GRANDE AL DAMA @aidalaverdadera

Adesso lancia il tablet per aria e comincia a fare il pazzo per il villaggio se gli passa un cameraman davanti lo tira in acqua LORENZO NON MI DELUDERE #TemptationIsland

temptation island 4

RamaTrash@RamaTrash8

Voglio ANTONELLA ELIA per gli insulti e LORENZO per i consigli. #temptationisland

mat is hallucinating@ahoy_boy98

Antonella Elia e Manila Nazzaro mental coach del gruppo fidanzate

LE AMISSIMO. #TemptationIsland

MANDO UN BASCIO GRANDE AL DAMA @aidalaverdadera

Antonella Elia mi fa crepare perché gliene frega letteralmente un cazzo di quelle lì, non si ricorda neanche i loro nomi però cerca di calmarle, si impegna , va lì ci parla, io crepo a terra #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Annamaria: “Antonio si è in innamorato”

Antonella Elia: “Macchè, è cretino”

temptation island 2

Annamaria: “Eh?”

Antonella Elia: “È scemo!”

#TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Antonella Elia un mood, che inforca gli occhiali per vedere meglio i video degli altri fidanzati e poi mette il dito nella piaga facendo notare alle fidanzate dettagli sfuggiti #TemptationIsland

T??s??? ?s s?ss???? ?s???? @Tristan__esdpv

ANTONELLA ELIA CHE APPENA ENTRA IN MARE DICE CHE STA FACENDO LA PIPÌ E CHE È UN GODIMENTO FARLA IN ACQUA SONO MORTO COLLASSATO PORTATEMI I SALI #TemptationIsland

auro|baci stellari@darveyfeels_

Antonella Elia spero che non ti salti per la testa di abbandonarci prima dell’ultima puntata perché non sapremmo come mandare avanti questa edizione. #TemptationIsland

temptation island 7

Paola. @Iperborea_

Annamaria con i complessi d'inferiorità a causa di un carciofo che si crede Alain Delon. Annamaria, fregatene, si nu femmnon (cit.) #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Le didascalie mi fanno morire.

La volta scorsa “Attenzione: Andrea sta soffrendo ma non sa che Anna sta applicando una strategia”.

Ora “Attenzione: Andrea sa che Anna sta applicando una strategia per raggiungere il suo scopo”

#TemptationIsland

temptation island 8

Paola. @Iperborea_

Questa strategia di Anna, di far ingelosire Andrea per spingerlo a sposarla e fare un figlio, neanche la peggiore cattiva della peggiore telenovelas sudamericana #TemptationIsland

CoraTeen @pw__ren

la tentatrice che pensava di farsi la cena a scrocco ed invece si è dovuta mettere a fare da psicoterapeuta ad Antonio #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Antonio: “Ti vedo molto metaforicamente CUCCIOLA”.

temptation island 9

Cioè, ma come si fa a provare anche solo un briciolo di attrazione per uno che ti vede “cucciola”. Che imbarazzo.

#TempationIsland

Francesco Canino@fraversion

3,5 milioni di spettatori e il 21.3% di share per la seconda puntata di #TemptationIsland. E ancora Antonella Elia non ha sbroccato. #ascoltitv

Trash Italiano@trash_italiano

DUE GOCCE D’ACQUA. #TemptationIsland

Lavocina@Lavocina2

- Nel programma sono state prese le precauzioni anti covid

temptation island 6

- Le precauzioni prese contro il covid

#TemptationIsland

vincenzo@vincycernic95

MOMENTO PIÙ ALTO DELLA PUNTATA ANTONELLA ELIA CHE FA PIPÌ DAVANTI AL TENTATORE COME UNA SAVAGE QUALSIASI #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

SCUSATE MA ANDREA E “E ALLORA” SONO UNA NUOVA COPPIA? #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ricordiamo al pubblico che Anna è in pieno mental breakdown a causa di una metaforicamente cucciola #TemptationIsland

temptation island 1

RamaTrash@RamaTrash8

FIGURA DI MERDA OLIO SU TELA. #temptationisland

Paola. @Iperborea_

Marlena dopo mille inviti a tornare a casa: #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

50 sfumature del pianto di Sofia #TemptationIsland

temptation island 4

[Righetto]@Ri_Ghetto

Mi sfugge il motivo per cui Ciavy continui a vestirsi come uno degli spacciatori di GTA Vice City #TemptationIsland

temptation island 6 temptation island 7