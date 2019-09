10 set 2019 17:29

LET’S TWEET AGAIN! ISOLA DELLE CORNA VIP EDITION - “QUINDI MARIA HA VOLUTO ER FAINA SOLO PER FARLO COMPORTARE COME QUELLI CHE LUI HA SEMPRE CRITICATO. E POI SMERDARLO. GENIO” - “OGNI MATTINA UN CAMERAMAN SI SVEGLIA E SA CHE DEVE CORRERE PIÙ VELOCE DI UN CIRO PETRONE” - “OGNI PROGRAMMA CHE FA LA CALDONAZZO CAMBIA NOME #NATHALIE #NATALIE #NATHALY” - PAGO È ENTRATO NEL PINNETTU COSÌ TANTE VOLTE CHE A BREVE DOVRA' PAGARE LA TARI - “ANNA PETTINELLI CHE RIPETE "GLI DEVI SPUTARE IN FACCIA" E IN SOTTOFONDO...” (VIDEO)