LET’S TWEET AGAIN! ISOLA DEI FAMOSI EDITION - “DA OPINIONISTA A CONDUTTORE È UN ATTIMO”. ILARY HA TIRATO UNA FRECCIATA A SIGNORINI PER CASO? NO PERCHÉ È ARRIVATO UN ARMADIO IN FACCIA” – “JEREMIAS RIFATTO DA BELEN IDENTICO A DE MARTINO, IANNONE E SPINALBESE” – “CICCIOLINA: "IO SONO MOLTO VERGINE IN QUESTO SENSO, NON HO MAI FATTO REALITY". PREPARIAMOCI A TRE MESI DI DOPPI SENSI” - QUANTI GIORNI IMPIEGHERÀ ZEQUILA A RICICCIARE I PRESUNTI "23 CM" A LUNGO DICHIARATI AL COSPETTO DI CICCIOLINA? - VIDEO

isola dei famosi 7

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

L'#Isola parte subito forte al 23.3% di share (3,2 milioni), #VostroOnore chiude in crescita (18% - 3,7 mln).

La novità è che #StrisciaLaNotizia (19.5%) batte #SolitiIgnoti (19.2%)

MasterBB@MasterAb88

TRIONFO ILARY BOOM #isola che resuscita, vola e parte con oltre 3,2 milioni e il 23,5% stravincendo la serata

#AscoltiTv

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Alla finale del Grande Fratello Vip l’ha invitato simpaticamente a sparire (“Basta, trovati un hobby”), ma alla premiere dell’#Isola gli ha lanciato una velenosa frecciata. Ilary Blasi punge così Alfonso Signorini...

isola dei famosi 5

cristian | FAIR OUT NOW@mariahshoney_

Ilary: “Da opinionista a conduttore è un attimo… e io lo so abbastanza bene” LA STOCCATA A SIGNORINI MIO DIO #isola

Trash Italiano@trash_italiano

"DA OPINIONISTA A CONDUTTRICE È UN ATTIMO, IO LO SO BENE"

MA LA FRECCIATONA AD ALFONSO SCUSATE #Isola

LALLERO@see_lallero

Ilary ha tirato una frecciata a Signorini pecccaso? no perché è arrivato un armadio in faccia. Non so, pronto? #isola

isola dei famosi 4

Simone Capuozzo@SimoCapuozzo

Ma frecciatina di cosa che è stata lei a lasciare il #GfVip , andando a condurre solo flop, spiace ma è così.#Isola

Francesco Canino@fraversion

in un tv zeppa di tesoro, amore, sei pazzesca, adoro, il sarcasmo un po’ cattivo di Ilary Blasi ci libera di una certa liturgia e di troppi stucchevoli birignao. Avercene.

#Isola

Trash Italiano@trash_italiano

A Ilary non interessa nulla, dell'#Isola, dei concorrenti, del contratto con Mediaset, di Pier Silvio: lei sta semplicemente conducendo come fosse a casa sua Si ama.

#Isola

isola dei famosi 3

Riccardo Bocca@Riccardo_Bocca

Ilary Blasi in controllo totale del programma. Quando si dice: fare bene il proprio mestiere #isola

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Ilary la butta sul ridere perché anche lei non tollera Alvin

#Isola

Giuseppe Candela@GiusCandela

Belen, Cecilia, Gustavo e Jeremias concorrenti dell'Isola, in famiglia nei reality hanno dato anche De Martino e Moser, prima pure Monte. La domanda è ma che vi ha fatto mamma Veronica per essere esclusa da tutto? #Isola #isoladeifamosi

BICCY.IT@BITCHYFit

Belen: Isola 6

isola dei famosi 6

Cecilia: Isola 10, GFVip 2

Jeremias: GFVip 2, Isola 14, Isola 16

Gustavo: Isola 16

Ignazio: GFVip 2, Isola 15

La famiglia Rodriguez che batte cassa con i reality in attesa del 18esimo di Santiago per averlo al GF.

ApocaFede@DrApocalypse

La famiglia Rodriguez fondata sui reality Mediaset #isola

contechristino@contechristino

Comunque mamma Rodriguez che fattura mandando a turno i componenti della famiglia in tutti i reality possibili ed immaginabili, modello di vita manager imprenditrice tv a cui ambire.

antonio zequila 3

#isola

Trash Italiano@trash_italiano

"NON ESISTE REALITY SE NON C'È ALMENO UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA RODRIGUEZ" Ilary carichissima.

#Isola

trashtvstellare@tvstellare

Casa Rodriguez prossimamente su Canale5

#isola

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

"Gustavo e il figlio"

Dopo un GF Vip e due Isole, Jeremias è ancora un MA CHI?

#Isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Che roba interessante… Il tuffo di Jeremias Rodriguez a due anni di distanza dall’ultima volta…

#isola

Caciottaro@Caustica_mente

isola dei famosi 2

Jer€mias rifatto da Belen identico a De Martin0, Iann0ne e Spinalbes€. #Isola

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

#Isola, prima puntata – Si formano nuove coppie: Zequila-Floriana, Cicciolina-Melandri e Vaporidis-Estefania. I Rodriguez subito leader. In 3 al televoto

#Isola

luiger@luiger_

alvin ha fatto più isole di simona ventura

LALLERO@see_lallero

Tra Playa Cicciolina e Playa Sgamada non so qual è il nome migliore.

isola dei famosi 8

#isola

Caciottaro@Caustica_mente

Comunque a me interessa solo di PLAYA CICCIOLINA #isola

contechristino@contechristino

Cicciolina: "Io sono molto vergine in questo senso, non ho mai fatto reality". Prepariamoci psicologicamente a tre mesi di doppisensi.

#isola

ApocaFede@DrApocalypse

quanti giorni impiegherà Zequila per far ricicciare fuori i presunti "23 cm" a lungo dichiarati al cospetto di Cicciolina? #Isola

sasi@p0liedrico

ilary blasi

E quando Cicciolina sverginerà di pietro junior

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Di Carmen Di Pietro non vedevo il senso del ritorno. E invece un senso c'era: il figlio. Personaggione. #Isola

trashtvstellare@tvstellare

ILARY CHE CHIEDE A CARMEN SE LA PALAPA FOSSE IN BIANCO E NERO QUANDO HA FATTO LA SUA PRIMA ISOLA #isola

trashbiccis@trashbiccis

Noi abbiamo Carmen di Pietro e Cicciolina in un unico reality. Noi dobbiamo ringraziare in eterno gli autori che hanno scelto il cast. Li dobbiamo venerare. #Isola

antonio zequila isola dei famosi 4

BICCY.IT@BITCHYFit

Marco Melandri per niente dispiaciuto di essere incatenato con Cicciolina #Isola

Franco Bagnasco@franco_bagnasco

Quest’anno per non sbagliare li fanno spogliare già in studio nelle clip di presentazione.

#isola #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi

Caciottaro@Caustica_mente

Ma questo défilé di denudamento durante la clip di presentazione? Ma che è Ciao Darwin?

#Isola #isoladeifamosi

antonio zequila 1

BagnoTrash@bagnotrash

ora clemente russo farà una battuta omofoba nei confronti di luxuria e lo squalifichiamo subito, lasciatemi sognare

#isola

Francesco Canino@fraversion

Marco Melandri poi lo lasciano in Honduras finita la produzione, giusto?

#Isola

[Righetto]@Ri_Ghetto

INIZIATO SUBITO IL PERCULO A ZEQUILA: DUE PAROLE DETTE GIÀ DERISO IN MONDOVISIONE DA ILARY

#isola

Francesco Canino@fraversion

Zequila parodia vivente di se stesso. Che malinconia infinita.

isola dei famosi 1

#Isola

ApocaFede@DrApocalypse

Zequila trattato da subito come un caso umano. Sbertucciato da chiunque. Conduttrice, opinionisti, autori, concorrenti. E a lui non frega una mazza. Ride e porta a casa

#Isola

Francesco Canino@fraversion

Zequila: “Come diceva il mio amico Totò”. Ecco i perniciosi effetti dell’abuso di Lacca Cadonett.

#Isola

contechristino@contechristino

isola dei famosi 9

Non Floriana che si allena da settembre, assilla Ilary su Instagram e alla fine riesce ad entrare nel cast che la nominerà a partire dalla seconda settimana perché alle 3 del mattino, mentre tutti dormono, riecheggeranno A LI MORT*CCI SVEJATEVE SE STA A SPENGE ER FOCO.

#isola

Mario Manca@MarioManca

Davide Silvestri che ha scritto a Signorini su Instagram, Floriana Secondi che ha scritto a Ilary su Instagram: i casting nel 2022 li fa Zuckerberg.

#isola

antonio zequila 2

Francesco Canino@fraversion

come faccia Lory Del Santo, senza un vero talento, a stare in pista da 40 anni è uno dei più grandi misteri televisivi di sempre.

#Isola

Caciottaro@Caustica_mente

Lory: “Vedremo se il nostro rapporto continuerà o finirà”. La Del Santo deve aver scambiato L’ #isola per Temptation Island Vip

BagnoTrash@bagnotrash

DELIA IN STUDIO AMICA DI LORY DEL SANTO MIO DIO LEI REGGENDO ANCHE QUEST'EDIZIONE

#isola

BagnoTrash@bagnotrash

La bellezza va ammirata perché non dura per sempre ~ Lory Del Santo

antonio zequila isola dei famosi 3

BICCY.IT@BITCHYFit

Nicolas Vaporidis sta palesemente rosicando perché è finito nel gruppo dei miracolati senza curriculum

#Isola

ApocaFede@DrApocalypse

la Vaporidis Mania 2006/2010 totalmente illogica e immotivata. Uno di quei casi da insensatezza di massa

#Isola

Caciottaro@Caustica_mente

Ok, le due modelle straniere piazzate dalla solita agenzia Ben€gas, pare quasi abbia il monopolio fisso su un paio di posti All’ #isola .

trashbiccis@trashbiccis

CARMEN DI PIETRO CHE VUOLE SUBITO ELIMINARE UNA SUA POSSIBILE NUORA IO VIVENDO PER QUESTA DINAMICA.

#ISOLA

contechristino@contechristino

Ormai è proprio prassi tradizione regola scritta che la vita di questo reality in Mediaset dev'essere ostacolata da questi televoti tremendi. Kick off incentrato su Di Pietro e figlio, Floriana highlander, Cicciolina con la spiaggia personalizzata, TUTTI IN NOMINATION OLÉ

isola dei famosi 8

#isola

Trash Italiano@trash_italiano

MA LE COPPIE MIGLIORI IN NOMINATION MA SIAMO PAZZI?!

#isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il televoto all’isola è ancora “chi vuoi eliminare”

BICCY.IT@BITCHYFit

Nomination in negativo e alla prima puntata? Ma siete pazzi??

#Isola

isola dei famosi 7

BagnoTrash@bagnotrash

anno 2022 e ancora non esiste l'h24 dell'isola dei famosi con le telecamere fisse in spiaggia e nelle palme ma vogliamo evolverci o continuiamo a vivere negli anni 30?

#isola

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Già le sorprese. Per i Rodriguez.

isola dei famosi 6

#Isola

Trash Italiano@trash_italiano

Quel sollievo nel sapere che in questo reality i blocchi "con le emozioni" saranno ridotti al minimo perché Ilary stessa dopo 3 minuti non regge più e preferisce schiaffarli tutti a fare la prova del fuoco con fiamma alta.

#Isola

Mario Manca@MarioManca

Io ve lo dico: secondo me questa #isola di vecchie glorie e di riciclati sarà la migliore di sempre perché sono tutti vecchi volponi, perché il pubblico li riconosce e perché, per una volta, gli opinionisti in studio sono sintonizzati sulla stessa frequenza.

isola dei famosi 5

MasterBB@MasterAb88

Risorgono i reality Il boom #Gfvip, #isola e #lapupaeilsecchioneshow testimonia un periodo favorevole in cui la gente cerca evasione.

#AscoltiTv

