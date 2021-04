6 apr 2021 14:30

LET’S TWEET AGAIN! ISOLA DEI (NON) FAMOSI EDITION! – I TWITTATORI IN FIAMME PER L’ELIMINAZIONE DEI "MORTI DI FAMA" E LA CONDUZIONE CACIARONA DELLA BLASI CHE SI SBAGLIA PURE SUL TELEVOTO - "CON ALTRI CONDUTTORI NON SAREBBERO MAI USCITI TUTTI QUESTI CONCORRENTI FORTI", “ILARY GESTISCE MALUCCIO CERTE DINAMICHE IN DIRETTA” – “FUORI TUTTI I PEZZI FORTI, DENTRO I COMODINI MOLTI DEI QUALI SCONOSCIUTI. AUGURI” – “L’ISOLA SI STA INDEBOLENDO…” - VIDEO