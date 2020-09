LET’S TWEET AGAIN! “GRANDE FRATELLO VIP” EDITION - FULVIO ABBATE: "HAI QUESTO ACCETTO FIGHETTINO, L'HAI PRESO A MILANO" - FRANCESKA PEPE: "NO, CE L'HO SEMPRE AVUTO" - ABBATE: "AH, ALLORA È SOLO UN ACCENTO DA STRONZA” – "RICAPITOLIAMO SUL CASO MORRA-DEL VESCO: FREQUENTAVANO UN AMBIENTE MALSANO, TEODOSIO SI È UCCISO, MORRA È FUGGITO E AVEVA PAURA PER LEI, LEI È ARRIVATA A PESARE 36 CHILI, POI SI È SALVATA, È ANDATA A LOURDES E SI È ISCRITTA A TEOLOGIA” – “OPPINI NON NOMINA FRANCESKA PERCHÉ VUOLE VEDERLA SCANNARSI CON ZORZI. COME SI CRESCE BENE IN CASA CON LA PARIETTI…” - VIDEO

Francesco Canino@fraversion

Adua Del Vesco non voleva parlare della storia con Morra. Però di notte si lancia in frasi assurde sul suicidio di Teodosio Losito e spara a zero contro Tarallo (senza citarlo) e il “clan” delle fiction Ares. Un po’ di rispetto almeno per i morti. #GFvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

CHIARIMENTO MORRA E ADUA DEL VESCO

Agli addetti ai lavori i riferimenti sono chiari, si capisce benissimo quali sono le persone a cui si riferiscono. Confermano le voci che circolavano da tempo, sull'opportunità di dirlo in diretta tv... #GFVIP

Stella McCartney@StellaMc82

Ricapitoliamo: frequentavano un ambiente malsano, Teodosio si é ucciso, Morra é fuggito e aveva paura per lei, lei é arrivata a pesare 36 chili, poi si é salvata, é andata a Lourdes e si é iscritta a teologia. Su tutto aleggia un lui col sorriso cattivo... #GFVIP

FFF@AtlantisProm

Cioè con la storia di Massimiliano e Adua si può scrivere una serie netflix di 7 stagioni

Paola. @Iperborea_

Dal discorso tra Adua e Massimiliano l'ambiente delle fiction Ares ne sta uscendo malissimo, oddio. Una descrizione infernale, con tanto di un fantomatico Lucifero #GfVip

martina@prettyunicorn__

il telefono, l’incidente di lui, qualcuno è fuggito di notte, il suicidio di quello, la reincarnazione di lucifero, il rolex rubato, la villa... #gfvip

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Spero che qualche regista sia all’ascolto e registri tutto che qui esce una fiction che l’onore e il rispetto e pupetta mutissimi #Gfvip

Francesco Canino@fraversion

ma non è che questa Adua è ancora innamorata di Morra? Facciamo entrare Enrico Lucherini per analizzare la situazione e farci un po’ i fattacci loro! #gfvip

Trash Italiano@trash_italiano

D@Deltacetum

Abbate: "Hai questo accetto fighettino, l'hai preso a Milano." FrancesKa sono pazzesKa: "No, ce lo avevo da prima di andare a Milano. Ce l'ho sempre avuto." Abbate: "Ah, allora è solo un accento da stronza." Questo uomo ci darà grosse soddisfazioni. #GFVIP

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Fulvio Abbate insegnami la vita #GfVip

contechristino@contechristino

Una come Franceska che, sbugiardata in diretta nazionale, con un sorriso a 50 denti ti risponde "Non ho vinto Miss Europa, ho vinto la prima fascia. Non stiamo qui mettere i puntini sulle i" è oro colato per un reality. Non fate l'errore di sbatterla fuori, NON PER IL MOMENTO. #GFVIP

contechristino@contechristino

Zorzi: Amore stai pestando i piedi alla puttana sbagliata. Franceska: Ti stai dando del femminile da solo, vedi? #GFVIP

Tonia@ToniaPeluso

Oppini non nomina Franceska con la k perché vuole vederla scannarsi con Zorzi. Ma vedete come si cresce bene in casa con la Parietti. Uno viene su con valori sani, quelli del trash. #GfVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Per cinquant’anni soprannominato il “negro bianco”, squalificato per aver detto “negro”

Trash Italiano@trash_italiano

Ma i concorrenti del #GFVIP non hanno amici che, il giorno prima di entrare, gli dicano con un sms "GUARDA STAI ENTRANDO AL GFVIP, NON BESTEMMIARE E NON DIRE CAGATE XOXO"?

Tonia @ToniaPeluso

“I razzisti nel mondo ce ne sono neanche così tanti. Il problema è l’ignoranza” Ci stiamo facendo spiegare la vita anche da Mario Balotelli che avevo lasciato a sfasciare spogliatoi #GfVip

Tonia @ToniaPeluso

Mario Balotelli dice che lui non avrebbe reagito con la stessa calma di Enock. LO SAPPIAMO MARIO NESSUNO DI NOI HA MAI AVUTO MEZZO DUBBIO A RIGUARDO TI PREGO MARIO ENTRA NELLA CASA. #Gfvip

Francesco Canino@fraversion

grande lezione di stile di Enock Barwuah Balotelli. Chapeau. #gfvip

contechristino@contechristino

"Ho avuto modo di conoscere l'uomo e la persona, per cui anche se non mi ha chiesto scusa io lo perdono lo stesso". La classe e la purezza con cui Enock stasera sta dando lezioni a mezza casa. SBADABAM. #GFVIP

Mario Manca@MarioManca

Insomma, era meglio se Leali avesse continuato a cantare travestito da peluche nel «Cantante mascherato». #gfvip

Tonia @ToniaPeluso

“Da parte di Fausto c’è un piccolo retaggio culturale” Fulvio grazie #GfVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ho sentito cose più gravi al Gf ma hanno capito che la squalifica aumenta gli ascolti e ripulisce l’immagine #gfvip

Roberta@robertatalia_

La verità è che Fausto era noioso sennò non sarebbe mai uscito #gfvip

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Scusate ma solo io ho notato che ogni tanto Pierpaolo Pretelli o Petrelli e la Greg ogni tanto si sfiorano le mani come se avessero un forte intesa? #Gfvip

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Settimana prossima gioco della bottiglia, fra due settimane chiudono due persone nell’armadio al buio per dieci minuti per vedere che succede. #GFVIP

ADUA E MASSIMILIANO FANNO RIVELAZIONI INQUIETANTI, TRA SUICIDI, SETTE E LUCIFERO: “HO AVUTO PAURA SONO SCAPPATA DI NOTTE”

DURANTE LA NOTTE MASSIMILIANO E ADUA FANNO RIVELAZIONI INQUIETANTI.

Da "www.biccy.it"

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ieri notte hanno parlato della loro rottura ed hanno cercato di chiarire. Dopo aver ripercorso l’ultimo periodo della loro relazione, i due attori hanno iniziato a fare una serie di rivelazioni inquietanti. La bella siciliana ha tirato in ballo una persona malvagia che le avrebbe rovinato la vita: “Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema“.

adua del vesco e massimiliano morra 2

Morra ha risposto alla coinquilina in modo enigmatico: “Quando ne sono uscito io avevo seriamente paura per te. Leggevo anche cosa dicevano i giornali. Ricevevo telefonate, istigazioni. Tu non hai idea della cattiveria di quella persona“.

Ma è stata Adua a fare le vere dichiarazioni choc, che hanno allarmato i telespettatori che stavano seguendo la live.

“Io mi stavo inguaiando a stare dentro con loro. Io a un certo punto non ce la facevo più. Ma poi hai visto com’è finita la cosa?

C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti.A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire.

adua del vesco e massimiliano morra 3

Io non volevo vivere più, poi sono scappata di notte. Ma poi dove stavamo? Nel nulla proprio! Vorrei giustizia ma nn posso prendermi il peso di tutti. Non potevamo dire l’età. Non potevamo fare nulla, non potevamo vivere, non potevamo avere affetti, io non sapevo più come si socializza. Quando sono andata a Milano è cambiato tutto.

Tu hai visto cosa è successo? Noi infatti ci siamo rivisti a quell’evento, tu eri in disparte dietro. Io da quel momento sono scappata da loro, di nascosto. Io non ero lì quando è successa quella cosa. Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui.

adua del vesco e massimiliano morra 1

Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. […] Io se rimanevo facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato?! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio. il Natale prima mi accompagnò lui in aeroporto e mi abbracciò fortissimo e mi disse che aveva bisogno di calore umano, non me lo dimenticherò mai. Con quella sua cosa che ha fatto lui ha liberato me, altrimenti non sarei stata qui.

Tanto sappiamo chi è l’artefice di tutto questo schifo. Ma tanto poi il karma… siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male. Eravamo infelici, tristi depressi, ma come facevamo a stare lì?

fausto leali

Io comunque mi sogno anche Teo con la lupetto e poi l’altro che mi abbracciava con il suo sorriso e mi pugnalava nella schiena. Dici che lui è Lucifero? Lo sappiamo. Ma tu preghi? Ti consiglio, prega, fidati che serve.

E l’altro? lui mi ha rovinato la vita, mi ha dato tanto però mi ha rovinata. […] Dicevano anche che mi drogavo”.