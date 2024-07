LET’S TWEET AGAIN! “TEMPTATION ISLAND” EDITION! LA SVOLTA EROTICA DI VITTORIA CHE SI FA TOCCARE OVUNQUE DAL TENTATORE SIMONE MANDA FUORIGIRI I TWITTAROLI: “TUTTI I FIDANZATI SCANDALIZZATI DAL LIMONE TRA VITTORIA E IL TENTATORE. TUTTI. TRANNE IL SUO COMPAGNO” – “TRA VITTORIA E ALEX IL PIÙ PROVATO MI SEMBRA TONY” – “BRAVI, VEDENDO "TEMPTATION ISLAND" AVETE FATTO INCAZZARE ALBERTO ANGELA. I SUOI PROSSIMI SERVIZI: LE MERAVIGLIE DI TUA SORELLA, IL MISTERO DEI AUGELLI SUI VETRI APPANNATI E…” - VIDEO

Luca: "L'obbiettivo te lo sei dimenticato?"

G: " Sto parlando con Luca o con il suo ego?"

Luca: " Ho capito che..."

G: "...hai capito che la testa ce l'hai nel cazzo??"



MIODIO GAIA COSA SEI#Temptationisland pic.twitter.com/pTOXj2IwXa — Massi (@barumiliano) July 24, 2024

DAGOSELEZIONE

Miss G

@signorina__G

tweet temptation island 9

“Questa mattina ho sentito delle mancanze” perché dire “la tentatrice non mi ha cacato” pareva brutto

#Temptationisland

? ?

@meghiinc

vittoria ha appena detto che si riprenderebbe il fidanzato dopo aver quasi chi4v4t0 col tentatore in diretta nazionale?

#temptationisland

Cassandra, quella dei vaticini

@lola__b23

“APPENA VEDE CHE TI APRI UN PO’”. Siria con tutto il rispetto, vittoria s’è apert tutta quant

#tempationisland #Temptationisland

@crristian

la tensione sessuale che sto vedendo tra simone e vittoria in questa edizione ancora non l'avevo vista COSA STIAMO VEDENDO QUESTI TROMBANO SICURO

tweet temptation island 7

#temptationisland

Luca

@luca_detuu

Vittoria zitta zitta si sta regalando il plot twist dell'edizione e chi lo avrebbe mai detto

#Temptationisland

annarè; ?

@annare___

vittoria vai continua metti le corna al cornificatore, lo voglio vedere cenere. e pensare che erano considerati la coppia + noiosa

tweet temptation island 6

#TemptationIsland

@crristianx

io adesso onestamente voglio sapere il continuo di vittoria e simone voglio sapere se hanno limonato trombato o tutte e due

#temptationisland

aMeNonInteressa

@Nana19121987

Direi che Vittoria ha superato alla grande la delusione per Alex. #Temptationisland

Tutta colpa delle serie tv

@TCDSTV

Tutti i ragazzi scandalizzati dal limone tra Vittoria e il tentatore.

Tutti.

Tutti tranne Alex.

tweet temptation island 8

#Temptationisland

Lomy

@AngelaLomelo

Tra Vittoria e Alex il più provato mi sembra Tony

#tempationisland

Alessandro Alicandri

@vivonelkaos

I video di Tony non sono più parte del programma, sono ormai uno spin-off comico a metà strada tra un cinepanettone e i Simpson

#temptationisland

Alessandro Alicandri

@vivonelkaos

tweet temptation island 5

Jenny ormai conduttrice, autrice, truccatrice, stylist, psicologa, performer, organizza le corna, sei tutta la mia vita grazie #temptationisland

Alessandro Alicandri

@vivonelkaos

Jenny sei la riscossa, la ribalta di noi sceme che ci siamo messe vicino solo malesseri e pagliacci

#temptationisland

giogio

@imgiogio_

“I pannoloni vi do un consiglio in quale farmacia comprarli” “strozzati col sushi” “usa il cervello coglione” JENNY MI STAI FACENDO VOLARE #Temptationisland

tweet temptation island 4

g

@zendayal0vebot

JENNY ESAURITA CHE PARLA CON UNA FORMICA E LE DICE CHE È MEGLIO DI TONY IL CINEMA ITALIANO

#temptationisland

GraceSomehow

@LaSambruna

Per Tony il “pericolo” è lui con le femmine. Purtroppo non ha capito che l’unico “pericolo” lì è la sua imminente decapitazione in pinnettu

#TemptationIsland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

“I PANNOLONI DOVE GLIELI COMPRATE IN QUALE FARMACIA? SE VOLETE VI DÒ UN CONSIGLIO” “USA IL CERVELLO C0GLIONE” JENNY MI SENTO DI UN MALEEEEE

#Temptationisland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

tweet temptation island 3

“Ti amo che cosa ami testa di minchia? Che sto buona a casa a piangere per te testa di cazz0, CRETINO” JENNY TI STO AMANDO DA MORIRE #TemptationIsland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

“Ogni giorno di più mi fa schifo, sei uno schifo di persona, sei uno schifo disumano, mi fai vomitare, stronz0, bastard0” JENNY FINALMENTE LA GRAN DONNA CHE SEI, DESCRIVI TONY PER QUELLO CHE È UN R4TTO #TemptationIsland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

“A volte penso ma chi c4zzo gliel'ha fatto fare di stare con me?” TRANQUILLO TONY CE LO STIAMO CHIEDENDO ANCHE NOI

#TemptationIsland

tweet temptation island 2

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

raul un pazzo furioso martina un palo nel culo scegliere il meno peggio, è difficile

Chia ©

@Chiara_Bonati

Martina: “Alle altre ho detto che Carlo è un problema perché ha una testa che mi piace…”

Raul: “Perché la tua è vuota”

#TemptationIsland

Chia ©

@Chiara_Bonati

Ma Martina che dice che ha visto “tre/quattro video uguali”, che Raul e la tentatrice “sono noiosissimi” e fanno “conversazioni sterili” da che pulpito che sono 5 puntate che ci cringia con quei discorsi da 15enni terribilmente imbarazzanti con Carlo?

#TemptationIsland

Alessandro Alicandri

tweet temptation island 1

@vivonelkaos

Credo di non aver mai visto in dieci anni di programma un corteggiamento così serrato come quello tra Martina e Carlo, ma anche nella mia vita reale onestamente #temptationisland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

ME LA STO FACENDO SOTTO LINO È TORNATO DA ALESSIA STRISCIANDO PERCHÉ FUORI NESSUNO SE LO PRENDE #TemptationIsland

Lassame stà

@lassamesta29

Il colpo di scena con Lino? Filippo che lo corca di mazzate. Io ci spero e credo ancora

temptation island 8

#Temptationisland

Diego De Luca

@DiegoDeLucaX

Sospeso “Noos” di Alberto Angela perché triplicato, negli ascolti, da Temptation Island. Ma in mezzo a chi viviamo. Bah.

Claudio Plazzotta

@Claplaz

Se solo la metà di quelli che commentano sconcertati avesse visto Noos, il programma sarebbe ancora in onda. Invece ci si indigna, si protesta. Ma bastava guardarlo...

Master-CiaoMaurizio

@MasterAb88

temptation island 7

La vera oscenità è che la Rai, pagata col canone , segua queste logiche da TV commerciale. Rispetto zero per il pubblico come al solito #ascoltitv

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Leggo tantissimi tweet fessi sullo stop di Angela. Giusto spostarlo per proteggerlo, l'errore è precedente: sbagliato mandarlo contro #temptationisland. Ma il gioco reality batte cultura non c'entra niente, Noos non è paragonabile a Stanotte a/Ulisse che ottengono ottimi ascolti.

Giuseppe Candela

@GiusCandela

temptation island 6

Quelli che commentano indignati potevano guardarlo e garantire ascolti, i giornali che ne scrivono con sdegno potevano scrivere più di Noos e meno di #temptationisland. È solo una questione di narrazione che ci fa fare clic al grido di "signora mia come ci siamo ridotti!".

BICCY.IT

@BITCHYFit

Quindi Raul spacca le sedie e la colpa sarebbe di Martina. AIUTO #TemptationIsland

Genio78

@Zziagenio78

temptation island 9

Bravi, vedendo Temptation Island avete fatto incazzare Alberto Angela. I SUOI PROSSIMI SERVIZI: -Alla scoperta di Roncobilaccio -Le vie di Abbiategrasso -Una notte a Rovigo -Le meraviglie di tua sorella -Il mistero dei cazzi sui vetri appannati -Sulle colline del Chittesencula

CinguettaTV?

@CinguettaTV

Ma visto il successo di #TemptationIsland, #Discovery sta già pensando la sua versione tarocca come con #uominiedonne?

temptation island 3 temptation island 2 temptation island 12 temptation island 5 temptation island 1 temptation island 10 temptation island 11 temptation island 13 temptation island 14 temptation island 4