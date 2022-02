LET’S TWEET AGAIN! - IL CARTONATO DI ORNELLA MUTI SUL PALCO DI SANREMO INFIAMMA I TWITTAROLI: “HA DATO UN'OCCHIATA AI FIORI SUL PALCO PER VEDERE COME STANNO CRESCENDO LE PIANTINE” – “PARTE UNA CARRELLATA DI FOTO DELLA MUTI CON ATTORI MORTI. CREDO DI SAPERE DOVE HA LE MANI ORA CELENTANO” – “FIORELLO È L’AMICO CHE AL TUO MATRIMONIO RACCONTA DI QUANDO SEI ANDATO A ESCORT” - "IO SENTO QUESTE CANZONI E PENSO: 'E JALISSE PER FARSI RIFIUTARE 25 VOLTE CHE CAZZ HANN PURTAT” – “ANA MENA SEMBRA LA RAPPRESENTANTE DI LISTA DOPO SAN PATRIGNANO” – “IO PER RISPETTO DELLA TRADIZIONE NON VADO A LETTO PRIMA DELLE 2”

Giusy Ferreri il sabato sera pic.twitter.com/5JlUiZm5G6 — pep (@pepromano) February 2, 2022

sanremo 2022 1

Alessio Viola@alessioviola

Ascolti troppo alti, chiudiamo tutto. #Sanremo2022

Silvia Motta@SilviaMottaTV

Super ascolti per #Sanremo2022 con 10,9 mln di telespettatori. Con il 54,7% di share bisogna tornare al #Sanremo2005 di Bonolis per ritrovare una percentuale del genere già alla prima serata.

BubinoBlog@bubinoblog

#Sanremo2022 segna il miglior share come prima puntata dal 2005. Non credo ci sia altro da aggiungere. Nella storia di Sanremo, come conduzione e direzione artistica Amadeus si consacra il miglior erede di Pippo Baudo. #AscoltiTv

giusy ferreri

Giuseppe Candela@GiusCandela

Buona la prima. Fiorello fa lo show, Amadeus ottimo padrone di casa. La scaletta fa scivolare la serata, bocciata regia e Ornella Muti non pervenuta.

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

#Sanremo2022, prima serata

Achille Lauro apre a torso nudo, Ariston in piedi per Morandi e "spettinato" da Maneskin e Meduza, Mahmood e Blanco in testa.

Chiusura shock alle 1:11

LALLERO@see_lallero

Ornella Muti bocciata. #Sanremo2022

fiorello, amadeus e stefano coletta

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ornella Muti ha dato un'occhiata ai fiori sul palco per vedere come stanno crescendo le piantine. [@rostokkio]

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Dunque Ornella Muti tace fino alle 23,30, poi è autorizzata a parlare per raccontarci la grandezza degli uomini. #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Parte una carrellata di foto di Ornella Muti con attori morti. Credo di sapere dove ha le mani ora Celentano. [@Goemon_SM]

Fabio Traversa@FabioTraversa

A ogni intervento di #OrnellaMuti rimpiangi quello precedente. Nulla di improvvisato e tutto recitato male e senza empatia con il pubblico. Imbarazzo puro #Sanremo2022

sanremo 2022 3

Claudio Plazzotta@Claplaz

A furia di tirarsi Ornella Muti ha scordato le corde vocali

ApocaFede@DrApocalypse

a Ornella Muti non je ne frega una mazza, è palese. #Sanremo2022

Saverio Capobianco@Saverio_94

Io ancora devo capire la scelta di chiamare Ornella Muti. #Sanremo2022

Claudio Plazzotta@Claplaz

gianni morandi massimo ranieri

Comunque mi confermate che dopo stasera la Muti se la semo levata dalle …..

Il Grande Flagello@grande_flagello

Sarà difficile per le altre superare il brio incontenibile di Ornella Muti eh #Sanremo2022

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Orietta Berti al posto di Ornella Muti subito #sanremo2022

Trash Italiano@trash_italiano

ORIETTA SEI LA NOSTRA LADY GAGA #Sanremo2022

ernesto assante@ernieassa

Orietta Berti ha un vestito degno della versione futurista del Trono Spade #sanremo2022

damiano dei maneskin si commuove a sanremo

Renato Franco@ErreEffe7

Orietta l’intramontabile si è fatta prendere la mano. Vestita da Pokemon sembra uscita da una serie coreana che fa il verso a Mai dire Banzai. Le spine del vestito sono un colpo al cuore di ogni spettatore ancora sveglio

Drew@AndreaGalastro

elisabetta canalis nel promo “la MIA liguria”, e allora facciamo anche sabrina ferilli che fa “il mio sudtirol” e gigi d’alessio “la mia pianura padana”? #sanremo2022

mahmood e blanco

Il Grande Flagello@grande_flagello

Dopo la Canalis che promuove la Liguria con New York alle spalle mi aspetto Albano che promuove la Valle d'Aosta con la Russia sullo sfondo #Sanremo2022

Andrea Pizzoferrato@andiboi95

Ornella Muti sta a #Sanremo2022 come la Canalis alla Liguria.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Fiorello è l’amico che al tuo matrimonio racconta di quando sei andato a escort. [@Mordicchio90]

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

matteo berrettini

Tutti gli anni questa scenetta “non volevo essere qui ma lui ha insistito tanto”. Mamma che palle. #sanremo2022

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Fiorello se ti sposti un attimo vorremmo vedere Berrettini, grazie. #Sanremo2022

Genio78@Zziagenio78

Berrettini ha creato il più grande Flash mob di fidanzate immobili davanti alla Tv della storia #Sanremo2022

Trash Italiano@trash_italiano

MATTEO BERRETTINI DOPO MAHMOOD E BLANCO IL MIO CUORE NON REGGE #Sanremo2022

amadeus

Trash Italiano@trash_italiano

Possiamo far rientrare Matteo Berrettini? Non è un problema se sforiamo un po', signori della produzione. #Sanremo2022

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Amadeus nuovo membro del Cts: "Abbiamo le mascherine, possiamo alzarci e ballare". #Sanremo2022

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ma a Fiorello nessuno ha raccontato cosa è successo alla Panicucci quando ha chiesto di trasformare la platea in una discoteca? #Sanremo2022

giovanni mercadante ?@giuvannuzzo

A quanto è data la polemica dei gestori delle discoteche domani? #Sanremo2022

achille lauro

Massimo Falcioni@falcions85

momento "le discoteche sono chiuse e all'ariston ballano....vergognaaaaa1!1!"

MåneskinOfficial@thisismaneskin

Non si può vincere di nuovo?

@SanremoRai

#Sanremo2022

Tonia @ToniaPeluso

Oggettivamente l’esibizione più bella della prima serata Coraline dei Maneskin, spiace per gli artisti in gara. #Sanremo2022

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

I Maneskin che si fanno conoscere in tutto il mondo perché sono rock e moderni e lui che li va a prendere col cappello con la scritta driver. #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

amadeus fiorello copia

Quello dei Måneskin è l'unico successo che non si è ancora intestata Italia Viva. [@rostokkio]

Il Grande Flagello@grande_flagello

Ma chi si credono di essere questi Maneskin, i Cugini di Campagna? #Sanremo2022

Roberto Tallei@RobTallei

Nessuno ha mai visto Thomas dei Maneskin e Benedetta Parodi nella stessa stanza. #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La canzone dei Måneskin l'abbiamo sentita così tante volte che nel frattempo la gente ha capito di che cazzo parla. [@giuliapacchioli]

Davide Maggio@davidemaggio

L’unica cosa da #brividi della prima serata di #Sanremo2022 >>> Blanco e Mahmood

Dæmø@demotivatrice10

"Io sento queste canzoni e penso: 'e Jalisse per farsi rifiutare 25 volte immaginati ch cazz hann purtat" #Sanremo2022

orietta berti

Genio78@Zziagenio78

Pensiero fisso a Mattarella che magari guarda Sanremo per svagarsi ma ogni volta che sente parlare di voto scoppia a piangere rifugiandosi in uno scatolone #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Mahmood ha la voce di Luca Laurenti dopo che gli hanno dato un calcio nei coglioni. [@Mordicchio90]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La voce di Mahmood è uno degli effetti collaterali di Moderna. [@Il_Brillante]

amadeus fiorello

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Achille Lauro ha plagiato se stesso. #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ora entra Achille Lauro a cazzo di fuori per riprendersi la scena. [@VelocciaGio]

Genio78@Zziagenio78

Raga ma se vince Morandi e poi vince pure l'eurovision chissà i francesi cosa si inventano forse che sta pippando dei tortellini #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ana Mena sembra la Rappresentante di lista dopo San Patrignano. [@batduccio]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

maneskin

Massimo Ranieri canta con la stessa allegria con cui Mattarella ha accettato il secondo mandato. [@MarcodallaSarde]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Michele Bravi è doppiato da Ornella Muti. [@caparezza17]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ricordiamo che se ascolti tutta la canzone di Giusy Ferreri ti spetta il Green pass illimitato. [@pirata_21

ornella muti

Tonia @ToniaPeluso

I Meduza chiaramente invitati perché Josè ha detto al padre senti io ci vengo ma a un certo punto devi anche farmi divertire non come l’altra volta che mi sono annoiato tantissimo e come me anche Bugo infatti se ne è andato a un certo punto #Sanremo2022

Il Grande Flagello@grande_flagello

giusy ferreri

23.58 e gli artisti in gara si sono esibiti tutti. Quasi non lo accettiamo. Non ci sono più le certezze di un tempo.#Sanremo2022

LALLERO@see_lallero

1:10 era stato annunciato, 1:10 è stato. #Sanremo2022

Il Grande Flagello@grande_flagello

Io comunque per rispetto della tradizione non vado a letto prima delle 2 #sanremo2022

sanremo 2022 dargen d'amico matteo berrettini maneskin 1 massimo ranieri orietta berti gianni morandi noemi 2 noemi 3 noemi 1