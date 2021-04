LET’S TWEET AGAIN! – BISOGNA ASPETTARE GASCOIGNE DOPO MEZZANOTTE PER DARE UN SENSO ALLA SERATA DELL’ “ISOLA DEI FAMOSI”: GAZZA PRENDE IL SOLE NUDO E SI BRUCIA IL CULO, FA LA PIPÌ A DUE PASSI DA FARIBA, CANTA “ZINGARA”, PIANGE PER IL TRATTAMENTO RISERVATOGLI DAGLI ALTRI NAUFRAGHI, FA FINTA DI PULIRSI IL SEDERE CON LA FOTO DI FARIBA: “VOGLIO PAUL GASCOIGNE INSIEME A ROCCO SIFFREDI NELL'ISLA DESNUDA” - “TOMMASO: CHI TI HA FATTO PIÙ MALE? PAUL: MIA EX MOGLIE! LASCIATEMI SOLO LUI SULL’ISOLA” – “FAR PARLARE PAUL DOPO MEZZANOTTE È VIOLENZA PSICOLOGICA” - VIDEO

A Iva soltanto il lato B non bastava... ??? #Isola pic.twitter.com/hc41dJHVJN — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2021

‘La foto l’hai bruciata?’

‘Sisi mio culo bruciato’



Come si fa a non amare Paul????#isola #tommasozorzi pic.twitter.com/sYMaB9hQGG — Adoro Potente Tommaso Zorzi ?? (@AdooroPotenteTZ) April 19, 2021

DAGOSELEZIONE

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

paul gascoigne 9

#LaFuggitiva sempre bene con 5,1 milioni di spettatori (21.5% di share). L'#Isola perde quota e barcolla anche di lunedì (3 mln - 17.5%)

MasterBB@MasterAb88

Disastro #isola che affonda a solo il 17% e 3 milioni. L'edizione si avvia verso il flop e il programma alla cancellazione. Il Gfvip di Alfonso aveva realizzato una media del 20% al lunedì #AscoltiTv

BubinoBlog@bubinoblog

Il daytime dell'#Isola su Italia 1 è stato visto da 307.000 telespettatori con il 2,34%, A seguire #IlPuntoZ ha raccolto 257.000 con 1,90%.

paul gascoigne 8

Defraz @Sharontipoemily

“Io ho giocato a calcio per venti anni, forse con 30 mila persone arrabbiate con Gascoigne. Tu pensare che io trista? No, io ridere” INSEGNAMI PAUL

Emanuela @emacaff

Paul nudo è la cosa migliore che vedremo oggi #isola

jessica galassi @jessicagalassi

Tommaso: chi ti ha fatto più male?

Paul: mia ex moglie!

Vi prego lasciatemi solo lui sull’isola. Mentre gli altri litigano lui se ne frega, sta vivendo l’isola come una vacanza, è divertente, non capisce una mazza ma gli va tutto bene

l'isola dei famosi

Jean Paul Gualtiero @paolo_s90

Far parlare Paul dopo mezzanotte è violenza psicologica però dai

Guarda la luna e pensami Luna crescente @_attimofuggente

Paul non se frega un cazz0 di niente e nessuno, non sparla di nessuno, si prende il sole con l'uccello al vento ed è sempre contento, a chi gli parla dietro risponde sempre con "f**k off it's incredible, tu pensa che io trista? Nah.. io ride" Come si fa a non amarlo? #isola

l'isola dei famosi 4

Cecchina di pallonciniSerpente @MantideT

VOGLIO PAUL GASCOIGNE INSIEME A ROCCO SIFFREDI NELL'ISLA DESNUDA

Se ero Gandhi stavo in India

Paul che ha preso l’isola per come è: Me ne sbatto le palle e mi metto con il culo per aria. #isola #tommasozorzi

Marzia Stagni @MarziaStark

La Zanicchi che vuole vedere anche il lato A di Paul ?FuocoRidere a crepapelle

#tommasozorzi #isola

paul gascoigne

als!

SI È BRUCIATO IL CULO STO MALE PAUL SPIRITO GUIDA #isola

Fr@nk@casadifranco

Paul Gaiscogne che si pulisce il culo con la foto di #Fariba! L'apice del trash di questa puntata!

#isola

Giulia Salemi@GiuliaSalemi93 (Figlia, di Fariba, ndr)

Che schifo. Buonanotte #isola #faribona

LALLERO@see_lallero

Paul che si pulisce il culo con la foto di Fariba mi ha lasciato un po' così... Resta il mio preferito comunque, ma forse si poteva evitare. #isola

l'isola dei famosi 1

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Sì Ilary ma noi vogliamo sapere se Paul ha fatto la pipì addosso a Fariba, non chi viene eliminato #isola

Andrea Conti@IlContiAndrea

Può piacere o no ma la Persia da sola regge il cast di quest’anno #Isola

Francesco Canino@fraversion

Gilles, Valentina Persia, Andrea Cerioli. In pratica pare L’Isola dei Pesantoni. Che noia. #isola

premiata telepop@unuomopop

Mamma mia il cachet di Elembra Lattorghini veramente soldi rubati a La Fabbrica Del Sorriso #isola

BICCY.IT@BITCHYFit

ilary blasi

Niente da fare, possono chiamarla Isolde ogni volta che vogliono, per Ilary Blasi è e sarà sempre e solo ISOLD. #Isola

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Questa Playa Imboscada non l'hanno ancora spiegata ma intanto mezzo cast sa della sua esistenza #isola

contechristino@contechristino

Playa Buriña

Playa Rafinada

Playa Réunion

Parasite Island

paul gascoigne 4

Playa Palapa

Playa Esperanza

Playa Imboscada

Mi sanguina il naso per questo continuo fiorire di nuove location, stanno praticamente colonizzando tutto l'arcipelago. Aiuto. #isola

BICCY.IT@BITCHYFit

Giovedì

paul gascoigne 5

Un'altra puntata registrata, ormai la Spagna ha preso il sopravvento su noi #Isola

