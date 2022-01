LET’S TWEET AGAIN! – IL COMING OUT DI DELIA DURAN (“IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO ABBIAMO FATTO UNA SCOPATA CON LA SUA AMICA”), L’AMORE “LIBERO” DI ALEX BELLI E LA SBROCCATA DI ALFONSO SIGNORINI CHE CACCIA DALLO STUDIO L’ATTORE ACCENDONO I TWITTAROLI: “ALFONSO STA DIMOSTRANDO CHE SAREBBE UN GRANDE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” – “IL SUO MATRIMONIO (GIÀ FINTO) VA A PUTTANE E DELIA PENSA AL ROSSETTO SULLE LABBRA” – “LA PRIVACY AL GRANDE FRATELLO NON C’È, SE ALEX E SOLE HANNO AVUTO UN RAPPORTO SOTTO LE COPERTE DOBBIAMO SAPERLO!” - VIDEO

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Altro che Quirinale, al pubblico tv interessa il #gfvip (che fa record di ascolti)

Andrea Conti@IlContiAndrea

Record per il #GFvip 3.719.000 e 23.6%. I numeri parlano chiaro e dicono che Alfonso Signorini tesse bene (e molto) la tela di quello che per me continua a rimanere un mistero televisivo

Giuseppe Candela@GiusCandela

I numeri degli speciali dicono una sola cosa: di #Quirinale2022 al pubblico non importa nulla. Per ora.

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

#GFVIP, trentasettesima puntata

Tutti contro Alex, anche Signorini!

Kabir stravince il televoto.

Manuel abbandona.

In 3 in nomination

BICCY.IT@BITCHYFit

Alex Belli, Alfonso Signorini lo caccia dallo studio: "Vattene fuori, mi rifiuto di lavorare così" * #GFVIP

franz III@franzII19876423

Alfonso sta dimostrando che sarebbe un grande presidente della repubblica lol #gfvip

Always Falling ?? ( #1)@H_ismysafeplace

Evil Signorini be like: "Belli, hai rotto il cazzo, vattene dallo studio e fammi lavorare in santa pace" Ah no, è appena successo #GFvip

Martina @martimura1

Signorini che va contro Belli dopo che ce l'ha propinato per mesi Sta finendo il mondo? #jeru #jessvip #gfvip

TrashBoy@Trash___Boy

Prima gli consente di presenziare in studio nonostante sia stato squalificato dal programma, poi, stasera, se ne esce con: "stai rendendo difficile il mio lavoro, se vuoi andare fuori, vattene fuori, non si può lavorare così". Tutto molto credibile. #GFVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Alex Belli dice che ama Soleil ma che ci sono tante forme d'amore. Ok, ma se poi ti metti sotto le coperte con lei, la forma d'amore è una ed è quella che tutti conoscono #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

La privacy al Grande Fratello non c’è, se Alex e Sole hanno avuto un rapporto sotto le coperte al #GFVip dobbiamo saperlo!

BICCY.IT@BITCHYFit

Alex che prova a sdoganare l’amore libero senza però spiegare cosa intenda per amore libero #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

SOLEIL: “SOTTO LE COPERTE ALEX MI HA DETTO DI AMARMI” #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

La linea di sottrazione di Alex Belli è quella di lasciare Delia Duran con un post pubblico su Twitter? #GFVip

TrashBoy@Trash___Boy

Sonia Bruganelli: "Allora è una cartella clinica quella che stiamo vedendo". #GFVip

Luca Vismara@LucaVismara

È la risata di Alex Belli (e le sue adepte) che è inquietante. È il compiacimento dopo la recita. #GFVIP

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

"Alex stava con Soleil, lei recita, le cose, stavano sotto i letti" Il racconto di Giucas più veritiero dei diretti interessati #GFVIP

Luca Vismara@LucaVismara

Il suo matrimonio (già finto) va a puttane e Delia pensa al rossetto sulle labbra. Ancora ragazzi? Ancora dobbiamo star qui a parlare di sta cosa? #GFVIP

TrashBoy@Trash___Boy

Le coppie fasulle di quest'anno hanno raggiunto picchi di fantasia ineguagliabili. #GFVip

Il Regno del Trash@IlRegnodelTrash

Io comunque dopo il gf non voglio più vedere Alex Belli per tutto il resto della mia vita, non so voi #gfvip #gfvip6 #GFVip2021 #gfvipparty

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Kabir 65% Soleil 25% Federica 10% Il prolungamento del #GFVIP più dannoso per Soleil che per me

Pure@fottutamale

Il glow up migliore di quest anno? I fan che a settembre sostenevano Soleil e ora non la sopportano più #gfvip #jeru

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

“Prima o poi andranno tutti in nomination”… A parte Katia e Soleil andranno tutti #gfvip

TrashBoy@Trash___Boy

La Ricciarelli nomina Basciano perché "deve fare attenzione a quello che dice". LA RICCIARELLI. #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

Il padre di Bortuzzo che appena si accorge di essere fuori l’inquadratura si sposta e si mette dietro la moglie. Praticamente è Valeria Marini al maschile #GFVip

COMING OUT DI DELIA DURAN AL GRANDE FRATELLO VIP: “MI PIACCIONO ANCHE LE DONNE”

Fabio Minacci per www.biccy.it

La casa del Grande Fratello Vip si tinge nuovamente di rainbow grazie ad un altro coming out.

Dopo quello di Giucas Casella, è stata la volta di Delia Duran che durante una conversazione con Soleil Sorge ha confessato di essere attratta anche dalle donne. Lo ha fatto raccontandole un aneddoto successo al compleanno di Alex Belli. “Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno ******.

A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere“. Ribadendo poco dopo: “A me piacciono anche le donne!“.

Coming out di Delia Duran al Grande Fratello Vip: il suo orientamento sessuale non è una novità

Il coming out di Delia Duran non è in realtà una novità. L’anno scorso Deianira Marzano ha scritto sui suoi social “E quindi Delia Duran è bisessuale, ma lo sapevamo già tutti“, mentre risale al 2020 il coming out televisivo della sud americana da Barbara d’Urso.

